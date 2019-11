Macron: NATO sa nachádza v stave mozgovej smrti

Paríž 7. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že podľa jeho názoru sa NATO nachádza v stave "mozgovej smrti". Macron to povedal v interview zverejnenom vo štvrtok, keď sa sťažoval na nedostatočnú koordináciu medzi Európou a Spojenými štátmi a na agresívne kroky v Sýrii podnikané Tureckom ako kľúčovým členom vojenskej aliancie.



"To, čo v súčasnosti zažívame, je mozgová smrť NATO," uviedol francúzsky prezident v rozhovore pre týždenník Economist. Z jeho anglického prekladu citovala Macrona tlačová agentúra AFP.



"Neexistuje vôbec žiadna koordinácia v strategickom rozhodovacom procese medzi USA a ich spojencami v NATO. Existuje len nekoordinované agresívne konanie jedného člena NATO, Turecka, a to v oblasti, kde sú v hre naše záujmy," dodal francúzsky líder.



Macronove vyjadrenia spochybňujúce efektívnosť NATO zrejme vyvolajú vlnu šoku v tejto vojenskej aliancii, ktorej summit sa má konať na budúci mesiac v Británii.



NATO je oslabované najnovšou vojenskou operáciou Turecka proti kurdským milíciám v severnej Sýrii - proti ktorej sa dôrazne postavili niektorí členovia NATO ako Francúzsko, a tiež slabým nadšením amerického prezidenta Donalda Trumpa pre túto organizáciu.



"V NATO nie je žiadne plánovanie ani koordinácia. Dokonca nemá ani stratégiu pre predchádzanie konfliktom," povedal Macron. A hoci NATO dobre funguje v komunikovaní medzi armádami a riadiacimi operáciami, "musíme uznať, že po strategickej a politickej stránke máme problém", pokračoval Macron.



"Mali by sme prehodnotiť, čo NATO znamená pre USA z hľadiska ich povinností," zdôraznil Marcon. Dodal: "Podľa môjho názoru Európa má kapacitu ubrániť samu seba."



Macron použil argument, že Európa by to mohla dokázať a aj robiť, keby "zrýchlila rozvoj európskej obrany".