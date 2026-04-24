Macron: Návrat stability na Blízkom východe je v záujme všetkých
Autor TASR
Nikózia 24. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok povedal, že je v záujme všetkých, aby sa na Blízky východ vrátila stabilita, keďže vojna medzi Iránom a Izraelom otriasa globálnou ekonomikou. Európa podľa neho musí urobiť viac. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Je v záujme všetkých, aby sa stabilita čo najskôr vrátila a aby sa svetové ekonomiky upokojili,“ vyhlásil pred príchodom na druhý deň neformálneho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa koná v Nikózii.
Predstavitelia krajín EÚ neskôr absolvujú obed s lídrami Egypta, Jordánska, Libanonu a Sýrie a s generálnym tajomníkom Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC) Džásimom Muhammadom al-Budajwím.
Zmienený obed bude podľa Macrona príležitosť na koordináciu so Sýriou, Jordánskom a ďalšími. „Sú ovplyvnení situáciou v regióne,“ povedal.
Cyperský prezident Nikos Christodulidis tvrdí, že po štvrtkových rokovaniach lídrov EÚ v cyperskom Agia Napa bolo jasné, že je potrebné „urobiť viac na posilnenie našej spolupráce s krajinami v regióne“.
Podľa šéfky diplomacie EÚ Kaji Kallasovej sa na večeri v cyperskom letovisku venovali bezpečnostným dopadom konfliktov na Blízkom východe, pričom tieto vojny podľa nej zasahujú celý región aj Európu.
AFP konštatuje, že úsilie zo strany lídrov európskych štátov prichádza v čase, keď americký prezident Donald Trump tento týždeň oznámil predĺženie prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom, ako aj prímeria medzi Izraelom a Libanonom.
Hlavný problém pre Európu predstavuje Hormuzský prieliv, ktorého uzavretie Iránom po začiatku vojny zapríčinilo nárast cien energií a obmedzila zásoby leteckého paliva v Európe.
Francúzsky a britský ministri obrany hostili sériu stretnutí, na ktorom sa zúčastnili viacerí predstavitelia EÚ, s cieľom naplánovať ako zabezpečiť Hormuzský prieliv po udržateľnom prímerí medzi USA a Iránom.
