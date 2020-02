Macron navrhol summit Weimarského trojuholníka - s Nemeckom a Poľskom

Varšava 3. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron navrhol v pondelok stretnutie najvyšších predstaviteľov Weimarského trojuholníka, neformálneho zoskupenia Francúzska, Nemecka a Poľska. Summit by sa podľa jeho slov mohol uskutočniť v najbližších mesiacoch.



Šéf Elyzejského paláca to vyhlásil na úvod svojej dvojdňovej návštevy Poľska. "So zámerom prehĺbiť našu spoluprácu by som rád navrhol usporiadanie summitu Weimarského trojuholníka, ktorý nám umožní stretnúť sa s nemeckou kancelárkou," uviedol Macron vo Varšave.



Francúzsky prezident podľa tlačovej agentúry DPA dúfa, že jeho návšteva Poľska bude "zlomovým bodom v úlohe, ktorú môžeme spoločne zohrať v Európe".



Jeho poľský náprotivok Andrzej Duda taktiež vyjadril nádej, že Macronova návšteva bude znamenať prelom v bilaterálnych vzťahoch medzi Varšavou a Parížom. Duda vyzdvihol, že ide o Macronovu prvú zahraničnú cestu v postbrexitovej realite.



Kontroverzné reformy poľského súdnictva, ktoré podľa Bruselu podkopávajú právny poriadok v krajine, ako aj postoj Poľska ku klimatickej politike vniesli v uplynulých rokoch napätie do vzťahov medzi Varšavou a Parížom i ďalšími členskými štátmi EÚ.



Macron vyzval na spoluprácu, ktorá "posilní európsky projekt". Práve Poľsko totiž odmietlo decembrovú dohodu lídrov EÚ o dosiahnutí uhlíkovej neutrality Únie do roku 2050.



Macron pred dvoma rokmi obvinil poľskú vládnucu stranu Právo a spravodlivosť (PiS) a maďarského premiéra Viktora Orbána z "klamania vlastného ľudu" o právomociach EÚ zasahovať do vnútorných záležitostí členských štátov.



Brexit však spravil z dobrých vzťahov s Poľskom veľmi význačnú záležitosť, keďže táto 38-miliónová stredoeurópska krajina bude teraz piatym najväčším členom EÚ, čo sa týka počtu obyvateľov, a šiesta, čo sa týka HDP, všíma si tlačová agentúra AFP.



Záujmy Paríža i Varšavy sa však zhodujú v kľúčovej otázke pokračovania štedrých dotácií pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP) Európskej únie v nadchádzajúcom rozpočte pre roky 2021 - 2027.



Ekonomické vzťahy medzi oboma krajinami sú napriek politickým nezhodám silné a stabilné. Francúzsko sa zaraďuje medzi popredných obchodných partnerov Poľska; v roku 2018 dosiahla vzájomná výmena tovaru úroveň 21 miliárd eur.



Macron absolvoval s Dudom v poľskej metropole spoločnú tlačovú konferenciu, v priebehu dňa má na programe i stretnutie s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým, ako aj s predsedami oboch komôr poľského parlamentu - Senátu a Sejmu.