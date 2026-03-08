Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Macron navštívi Cyprus, francúzske lode posilňujú jeho bezpečnosť

Francúzsky prezident E. Macron. Foto: TASR/AP

Návšteva sa uskutoční v čase, keď neďaleký región Blízkeho východu zmieta vojna, v ktorej USA a Izrael letecky útočia na Irán.

Autor TASR
Paríž 8. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron navštívi v pondelok Cyprus, uviedol to v nedeľu jeho úrad. Francúzsko už skôr oznámilo nasadenie svojich vojnových lodí na východe Stredozemného mora po útoku dronov na Cyprus. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Macron sa stretne so svojím cyperským kolegom Nikosom Christodoulidesom a gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom, aby prejavil „solidaritu“ a podrobne opísal kroky na „posilnenie bezpečnosti okolo Cypru a vo východnom Stredozemí“, uviedol Elyzejský palác.

Návšteva sa uskutoční v čase, keď neďaleký región Blízkeho východu zmieta vojna, v ktorej USA a Izrael letecky útočia na Irán. Cyprus sa v pondelok stal terčom útokov dronov. V reakcii na to Macron nariadil vyslanie francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulla do Stredozemného mora a fregaty a jednotiek protivzdušnej obrany na Cyprus.
