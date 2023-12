Macron navštívi Katar,chce pomôcť dosiahnuť nové prímerie v Pásme Gazy

Dubaj 2. decembra (TASR) - Francúzsko je veľmi znepokojené obnovením bojov v Pásme Gazy, uviedol v sobotu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zároveň avizoval, že navštívi Katar, aby pomohol s rokovaniami o novom prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



Macron na tlačovej konferencii v Dubaji, kde sa koná klimatická konferencia OSN COP28, povedal, že súčasná situácia si vyžaduje zdvojnásobenie úsilia na dosiahnutie trvalého prímeria v Gaze a prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých militanti Hamasu zajali pri októbrovom útoku na Izrael.



Platnosť prímeria v Pásme Gazy vypršala v piatok po tom, čo sprostredkovatelia nedokázali vyjednať ďalšie predĺženie pokoja zbraní. Izrael a Hamas sa z kolapsu dohody o prímerí navzájom obviňujú.



Francúzsky prezident tiež vyzval Izrael, aby objasnil svoje ciele voči Hamasu. "Nachádzame sa v momente, keď izraelské úrady musia presnejšie definovať svoje zámery a konečný cieľ: úplné zničenie Hamasu, myslí si niekto, že je to možné? Ak je to tak, vojna bude trvať 10 rokov," uviedol.



"Pre Izrael v regióne neexistuje trvalá bezpečnosť, ak bude jeho bezpečnosť dosiahnutá za cenu životov Palestínčanov, a tým aj za nevôľu verejnej mienky v regióne," dodal.



Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua predtým v sobotu oznámila, že nariadila izraelským vyjednávačom v Katare, aby sa vrátili do Izraela, keďže rokovania uviazli v slepej uličke.