Macron navštívil Angolu s cieľom posilniť poľnohospodárstvo

Luanda 3. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok v rámci cesty po afrických krajinách navštívil Angolu. Cieľom je posilniť poľnohospodárstvo tejto krajiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Macron v hlavnom meste Angoly Luanda predsedal hospodárskemu fóru zameranom na poľnohospodárstvo, na ktorom sa zúčastnilo viac než 50 francúzskych spoločností.



Francúzsko chce podľa jeho slov nájsť riešenia, ktoré sú vyhovujúce pre obe strany namiesto toho, aby

"vnucovalo už hotové" riešenia. Macron sa s angolskou vládou sa dohodol na posilnení poľnohospodárstva, najmä v oblasti "odolnosti voči klíme" a zabezpečení vody. Francúzsko takisto pomôže obnoviť odvetvie pestovania kávy.



Francúzsko sa už desaťročia zapája do ropného priemyslu v tejto juhoafrickej krajine, ktorá je jedným z najväčších producentov ropy vo svete, píše AFP.



Macron sa má stretnúť s prezidentom Angoly Joaom Lourencom a zamieri do susednej krajiny Konžská republika.



Francúzsky prezident sa počas cesty viacerých afrických krajinách usiluje obnoviť vzťahy, pripomína AFP. Do Angoly pricestoval vo štvrtok večer z Gabonu.



V niektorých bývalých francúzskych kolóniách v Afrike sa prejavujú protifrancúzske nálady a na tomto kontinente narastá vplyv Ruska a Číny.



Macron vo štvrtok počas návštevy Gabonu zopakoval, že Francúzsko netúži po návrate k politike zasahovania do záležitostí Afriky.