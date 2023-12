Macron navštívil chrám Notre-Dame, do otvorenia zostáva presne rok

Na snímke pohľad na katedrálu Notre-Dame z veže v Paríži v piatok 8. decembra 2023. Foto: TASR/AP

Paríž 8. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok zavítal do parížskej katedrály Notre-Dame, aby sa oboznámil s postupom renovačných prác po jej ničivom požiari z apríla 2019. Informovala o tom agentúra AP, ktorá pripomenula, že Macronova návšteva sa konala presne rok pred avizovaným sprístupnením obnovenej Katedrály Matky Božej.Spravodajský web France Info uviedol, že Macron počas návštevy na stavenisku konštatoval, že harmonogram prác sa plní. Oznámil aj plány na založenie múzea o histórii a umeleckých pamiatkach katedrály v priestoroch neďalekej nemocnice Hôtel-Dieu. Spresnil, že jedným z exponátov bude aj veterník v tvare kohúta, ktorý v roku 2019 akoby zázrakom "prežil" požiar chrámu.Macron avizoval i spustenie súťaže na vytvorenie nových, moderných, vitráží, ktoré by mali byť inšpirované históriou budovy, ale tak, aby "storočie, ktoré žijeme, malo v katedrále svoje miesto".Po tom, čo 15. apríla 2019 požiar zachvátil strechu a vežu katedrály a veľmi ju poškodil, sa Macronove návštevy stali tradíciou - tá piatková bola šiesta v poradí.Ako uviedla AP, nad loďou katedrály boli medzičasom nainštalované dubové trámy, takže chrám môže byť znovu zastrešený. Veža zvaná sanktusník, ktorej replika bola postavená podľa návrhu francúzskeho architekta Violleta-le-Duca z 19. storočia, je od začiatku decembra opäť dominantou katedrály a týči sa do výšky 96 metrov, pričom ju opäť zdobí veterník v podobe kohúta osadeného na kríži.Macron počas svojej návštevy vystúpil do veže sanktusník, pričom tam vzdal hold generálovi Jeanovi-Louisovi Georgelinovi - kľúčovej postave renovačných prác -, ktorý v auguste tohto roku tragicky zahynul počas dovolenky v horách. Na znak vďaky za angažovanosť pri obnove katedrály je teraz Georgelinovo meno vyryté do jedného zo stĺpov sanktusníka.Francúzsky prezident tiež preskúmal vylepšenia v hlavnej lodi a na chóre katedrály a prediskutoval budúce projekty vrátane nového múzea na pripomenutie samotného obdobia obnovy.Podľa harmonogramu má byť do konca roka dokončená predposledná fáza obnovy. Znovuotvorenie katedrály pre verejnosť je naplánované na 8. decembra 2024. Úplné ukončenie renovačných prác je naplánované na rok 2029 alebo 2030.Rok pred týmto dňom sa však vo Francúzska stále diskutuje o sanktusníku, pričom problémom sú plány, aby bol opäť pokrytý oloveným plášťom - ako v čase svojho zrodu v 19. storočí.Použitie tohto kovu na opláštenie znepokojuje poslancov parížskeho zastupiteľstva, ako aj mimovládne organizácie a miestnych obyvateľov, ktorí proti tomu 30. novembra demonštrovali pred katedrálou.Senátorka Anne Souyrisová, ktorá je známou bojovníčkou za ochranu životného prostredia, žiada vládu, aby pozastavila tento projekt. Spoločne s aktivistami argumentuje, že toxicita olova je dokázaná a zdokumentovaná, pričom tento kov je škodlivý aj v nízkych dávkach.