Macron navštívil Libanon, oznámil konferenciu o obnove krajiny

Bejrút 17. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok pricestoval do Libanonu na stretnutia s predstaviteľmi novej vlády vrátane prezidenta Džúzífa Awna. Macron zároveň oznámil, že Paríž bude v najbližších týždňoch hostiť medzinárodnú konferenciu o obnove Libanonu po vojne medzi proiránskym militantným hnutím Hizballáh a Izraelom. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP, Reuters a AP.



Francúzskeho prezidenta na medzinárodnom letisku v Bejrúte privítal premiér predošlej úradníckej vlády Nadžíb Míkátí. Očakáva sa, že Macronova návšteva bude pokračovať na juhu krajiny - pri hranici s Izraelom, kde sú nasadení francúzski vojaci ako súčasť mierových jednotiek OSN.



Predmetom Macronovej návštevy v Libanone je najmä pomôcť urýchliť vytvorenie novej vlády premiéra Nawáfa Saláma, ktorá by mohla rýchlo zaviesť reformy a začať tak obnovu krajiny po približne 14 mesiacov trvajúcom ozbrojenom konflikte. Prezident Awn vymenoval Saláma za predsedu vlády len v pondelok.



"Hneď ako prezident (Awn) príde o niekoľko týždňov do Paríža, zorganizujeme okolo neho medzinárodnú konferenciu o obnove, aby sme získali finančné prostriedky," vyhlásil v piatok Macron. "Medzinárodné spoločenstvo sa musí pripraviť na masívnu podporu obnovy (libanonskej) infraštruktúry," dodal.



Piatková návšteva, Macronova druhá od roku 2020, nasleduje po uzavretí prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom z 27. novembra 2024. Podľa tejto dohody sa má izraelská armáda stiahnuť z celého územia Libanonu do 60 dní, teda 26. januára.



Z textu dohody tiež vyplýva, že z pohraničnej oblasti musia odísť aj bojovníci Hizballáhu, a to z územia ležiaceho južne od rieky Lítání, ktorá je od hranice s Izraelom vzdialená necelých 30 kilometrov. Hizballáh musí v južnom Libanone zlikvidovať i všetku svoju zostávajúcu vojenskú infraštruktúru.