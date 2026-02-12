< sekcia Zahraničie
Macron nemá v pláne v najbližších dňoch telefonovať s Putinom
Autor TASR
Alden Biesen 12. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok uviedol, že nie je kam sa ponáhľať so začatím dialógu so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Telefonovať s ním preto v najbližších dňoch neplánuje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nie je to otázka dní, sú potrebné prípravy. Myslím si, že teraz potrebujeme pracovať medzi sebou, na tom, čo sa (ho) chceme opýtať,“ vyhlásil Macron po rokovaní lídrov EÚ v Belgicku.
Francúzsky prezident oznámil zámer obnoviť komunikačné kanály so svojim ruským náprotivkom v decembri. Tie sú zväčša uzavreté po začiatku plnoformátovej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Macron začiatkom januára vyslal do Moskvy svojho poradcu Emmanuela Bonna s cieľom prerokovať prípravy. „Ako Európania sa na to musíme pripraviť, aby sme boli pripravení, keď príde ten správny čas, na diskusiu s Rusmi,“ uviedol vo štvrtok šéf Elyzejského paláca.
„A čo chceme? Chceme bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, ale chceme aj veci pre Európanov,“ uviedol Macron s tým, že medzi jeho prioritami sú „otázky prosperity, budúcnosti našej Európy a bezpečnostnej architektúry“.
Francúzsky prezident v rozhovore zverejnenom v utorok opäť naznačil možnosť obnovenia dialógu s Putinom. Argumentoval, že by mal byť „dobre zorganizovaný“ s európskymi partnermi, ale bez „príliš veľa účastníkov“.
