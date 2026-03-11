< sekcia Zahraničie
Macron: Nemám informácie, že by Irán zamínoval Hormuzský prieliv
Prezident USA Donald Trump následne na svojej platforme Truth Social potvrdil, že Washington nemá v súčasnosti správy o tom, že by Irán prieliv skutočne zamínoval.
Autor TASR
Paríž 11. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron nemá žiadne informácie o tom, že Irán v Hormuzskom prielive umiestňuje míny. Jeho vyjadrenie v stredu prišlo po tom, ako viaceré médiá s odvolaním sa na zdroje informovali, že Teherán túto kľúčovú lodnú trasu zamínoval. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Nemám o tom žiadne potvrdenie, ani od partnerských služieb, ani od našich vlastných služieb,“ vyhlásil Macron. Dodal, že vojenské kapacity Iránu boli počas vojny s USA a Izraelom oslabené, ale nie „znížené na nulu“.
Televízia CNN v utorok na základe dvoch zdrojov informovala, že Irán v posledných dňoch do prielivu umiestnil niekoľko desiatok mín. Jeden zo zdrojov uviedol, že ich počet by mohol narásť až na niekoľko stoviek.
Prezident USA Donald Trump následne na svojej platforme Truth Social potvrdil, že Washington nemá v súčasnosti správy o tom, že by Irán prieliv skutočne zamínoval. Teherán napriek tomu pred takýmto činom vystríhal a dodal, že ak to spraví, hrozia Iránu „vojenské dôsledky na úrovni, akú doteraz nezažili“.
Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) chvíľu na to na sociálnej sieti X oznámilo, že neďaleko Hormuzského prielivu zničilo 16 iránskych mínonosiek.
Horzmuzský prieliv spája Perzský záliv s Arabským morom a je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy. Úžina je od začiatku vojny fakticky uzavretá, pretože posťovacie spoločnosti prudko zvýšili poistné za vojnové riziko a niektoré odmietli poistiť plavby cez prieliv bez dodatočných bezpečnostných podmienok.
