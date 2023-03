Macron nemieni urobiť zmeny vo vláde ani rozpustiť parlament

Paríž 21. marca (TASR) — Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok pred svojimi politickými spojencami vyhlásil, že plánuje zachovať súčasnú vládu, nemá v úmysle rozpustiť parlament a ani vypísať referendum o zmenách v dôchodkovom systéme, ako to požadujú jeho oponenti. Uviedla to agentúra AFP. Macronova vláda v pondelok v parlamente prežila dve hlasovania o návrhoch na vyslovenie nedôvery, ktoré podali opoziční poslanci. Jeden z návrhov v 577-člennom Národnom zhromaždení neprešiel len o deväť hlasov.



Dôsledkom tohto hlasovania bude, že dôchodková reforma, zahŕňajúca okrem iného aj zvýšenie veku pre odchod do dôchodku zo 62 na 64 rokov, takmer určite nadobudne platnosť.



Krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej síce v utorok na Ústavnej rade podalo odvolanie voči zákonu o dôchodkovej reforme, je však málo pravdepodobné, že by mohlo byť úspešné.



Po tom hlasovaniach o vyslovení nedôvery vláda došlo vo viacerých mestách Francúzska k ďalším pouličným nepokojom, okrem iného v Paríži, Dijone či Štrasburgu. V utorok demonštranti zablokovali diaľnicu na juhovýchode Francúzska, narušená je i doprava v okolí prístavu Le Havre ležiacom na severe krajiny.



Časť politikov, politológovia a verejnosť Macronovi a jeho vláde vytýkajú, že uplatnili svoju ústavnú právomoc a pretlačili reformu cez parlament bez hlasovania.



"Reforma je prijatá, ale v očiach Francúzov nie je vnímaná ako legitímna," upozornil v utorok v rozhlasovej stanici France Inter politológ Jerôme Jaffre. "To je zdrojom problémov, zatrpknutosti a zďaleka to nie je vyriešené," dodal.



Macronova kancelária v utorok oznámila, že prezident v stredu o 13.00 h SEČ poskytne naživo rozhovor pre televízne stanice TF1 a France. Podľa AFP sa zdá, že Macron je odhodlaný obhajovať dôchodkovú reformu — ústrednú tému svojho druhého funkčného obdobia, ktoré sa začalo vlani v máji.



Na stretnutí, ktoré sa konalo v utorok ráno v Elyzejskom paláci, Macron podľa nemenovaného účastníka vyzval svojich spojencov, aby v "nasledujúcich dvoch až troch týždňoch" prišli s návrhmi na zmenu metodiky a reformným programom.



Okrem politickej krízy, ktorú vyvolala dôchodková reforma, francúzska vláda zápasí aj s rastúcimi problémami s verejným poriadkom a rizikom narušenia chodu ekonomiky.



Počas spontánnych protestov mladých ľudí dochádza od minulého týždňa každú noc k zrážkam s políciou, zatiaľ čo štrajky a blokády v ropných rafinériách by mohli spôsobiť nedostatok pohonných hmôt.



Odborári a odporcovia dôchodkovej reformy zvolali na štvrtok ďalšie kolo štrajkov a protestov, ktoré by opäť mali narušiť verejnú dopravu.