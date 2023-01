Macron nevylučuje dodávku ťažkých tankov Leclerc na Ukrajinu

Paríž 22. januára (TASR) — Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu nevylúčil, že jeho krajina dodá Ukrajine svoje tanky Leclerc. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



"Pokiaľ ide o tanky Leclerc, nič nie je vylúčené," povedal Macron v Paríži na tlačovej konferencii s kancelárom Olafom Scholzom po spoločnom zasadaní vlád Francúzska a Nemecka.



Poskytnutie týchto ťažkých bojových tankov však podľa Macrona nesmie eskalovať konflikt, nesmie oslabiť obranyschopnosť Francúzska a musí byť realistickou a efektívnou podporou pre Ukrajinu.



Treba tiež brať do úvahy čas potrebný na výcvik ukrajinských posádok a na dodanie tankov. O tejto otázke sa bude v najbližších dňoch a týždňoch diskutovať so spojencami, konštatoval Macron.



AFP pripomenula, že Macron začiatkom januára súhlasil s dodaním ľahkých tankov AMX-10 RC francúzskej výroby Kyjevu.



Na Ukrajinu doteraz neboli dodané žiadne tzv. hlavné bojové tanky západnej výroby, ktoré by pomohli ukrajinským silám v bojoch s ruskými inváznymi silami. Británia však tento týždeň prisľúbila dodanie 14 tankov Challenger 2.



Nemecko je pod veľkým tlakom, aby dodalo Ukrajine svoje tanky Leopard 2. Scholz sa na tlačovej konferencii v Paríži k tejto otázke nevyjadril. Uviedol len, že jeho krajina vždy v minulosti konala "v úzkej koordinácii s našimi priateľmi a spojencami" a robí tak aj teraz.