Macron nevylučuje vyslanie vojakov, ak Rusko prelomí frontovú líniu

Paríž 2. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron potvrdil, že nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu. Táto otázka by podľa neho "legitímne" vznikla, ak by Rusko prerazilo frontovú líniu a Kyjev by požiadal o takúto pomoc. Uviedol to pre týždenník The Economist v rozhovore, ktorý bol zverejnený vo štvrtok, informovala agentúra AFP.



"Nič nevylučujem, pretože čelíme niekomu, kto nič nevylučuje," odpovedal Macron na otázku, či stojí za svojimi vyhláseniami, že by sa nemalo vylúčiť vyslanie západných vojsk na Ukrajinu. Vyvolal tým v Európe rozruch a dištancovali sa od nich viacerí európski predstavitelia.



AFP pripomenula, že podľa niektorých analytikov sa Rusko pravdepodobne chystá na Ukrajine spustiť novú veľkú ofenzívu.



Francúzsky prezident povedal, že "ak by sa Rusko rozhodlo zájsť ďalej, budeme si musieť všetci položiť otázku" o vyslaní vojsk na Ukrajinu. Nevylúčenie tohto kroku označil za "strategický budíček" pre svojich partnerov.



Rusko je podľa Macrona "regionálna destabilizujúcu mocnosť" a "hrozba pre bezpečnosť Európanov". "Mám jasný strategický cieľ: Rusko nemôže na Ukrajine vyhrať... Ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, v Európe nebude bezpečie," vyhlásil.



"Kto môže predstierať, že sa tam Rusko zastaví? Aká bude bezpečnosť pre ostatné susedné krajiny, Moldavsko, Rumunsko, Poľsko, Litvu a ďalšie?" pýtal sa francúzsky prezident.