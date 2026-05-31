< sekcia Zahraničie
Macron: Nič neospravedlňuje eskaláciu v južnom Libanone
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v nedeľu oznámil, že požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 31. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu uviedol, že „nič neospravedlňuje rozsiahlu eskaláciu, ktorá prebieha v južnom Libanone“. Vyzval v tejto súvislosti na trvalé ukončenie bojov, píše TASR podľa správ agentúry AFP.
„Pokiaľ ide o regionálnu stabilitu, musí sa začať v Libanone, kde je naliehavo potrebné, aby stíchli zbrane - všetky a natrvalo. Nič neospravedlňuje rozsiahlu eskaláciu, ktorá v súčasnosti prebieha v južnom Libanone,“ uviedol Macron po rokovaní so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ománskym sultánom Hajthamom bin Tárikom Ál Saídom, prezidentom Spojených arabských emirátov Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom a egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím.
„Všetkým som odkázal to isté: je nevyhnutné, aby sa medzi Spojenými štátmi a Iránom rýchlo dosiahla dohoda. Túto príležitosť treba teraz využiť. Prioritou musí byť uzavretie prímeria a okamžité znovuotvorenie Hormuzského prielivu bez akýchkoľvek podmienok a v súlade s medzinárodným právom. Diskusie potom budú musieť pokračovať s cieľom dosiahnuť komplexnú a robustnú dohodu o ostatných otázkach, najmä o jadrových a balistických programoch a regionálnej stabilite,“ napísal Macron na sociálnej sieti X.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v nedeľu oznámil, že požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN po tom, čo izraelské jednotky obsadili strategický hrad Beaufort v južnom Libanone. Agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatický zdroj napísala, že uskutočniť by sa malo v pondelok po mimoriadnom zasadnutí o náraze ruského dronu do bytového domu v Rumunsku.
„Pokiaľ ide o regionálnu stabilitu, musí sa začať v Libanone, kde je naliehavo potrebné, aby stíchli zbrane - všetky a natrvalo. Nič neospravedlňuje rozsiahlu eskaláciu, ktorá v súčasnosti prebieha v južnom Libanone,“ uviedol Macron po rokovaní so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ománskym sultánom Hajthamom bin Tárikom Ál Saídom, prezidentom Spojených arabských emirátov Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom a egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím.
„Všetkým som odkázal to isté: je nevyhnutné, aby sa medzi Spojenými štátmi a Iránom rýchlo dosiahla dohoda. Túto príležitosť treba teraz využiť. Prioritou musí byť uzavretie prímeria a okamžité znovuotvorenie Hormuzského prielivu bez akýchkoľvek podmienok a v súlade s medzinárodným právom. Diskusie potom budú musieť pokračovať s cieľom dosiahnuť komplexnú a robustnú dohodu o ostatných otázkach, najmä o jadrových a balistických programoch a regionálnej stabilite,“ napísal Macron na sociálnej sieti X.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v nedeľu oznámil, že požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN po tom, čo izraelské jednotky obsadili strategický hrad Beaufort v južnom Libanone. Agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatický zdroj napísala, že uskutočniť by sa malo v pondelok po mimoriadnom zasadnutí o náraze ruského dronu do bytového domu v Rumunsku.