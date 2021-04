Macron: Notre-Dame po ničivom požiari sprístupnia 16. apríla 2024

Paríž 15. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok navštívil parížsku katedrálu Notre-Dame, ktorú presne pred dvoma rokmi vážne poškodil rozsiahly požiar.



Macron sa stretol s ľuďmi, ktorí sa podieľajú na obnove Chrámu Matky Božej, ocenil "obrovský kus práce", ktorý už vykonali. Potvrdil, že cieľom zostáva znovuotvorenie katedrály pre bohoslužby a návštevníkov 16. apríla 2024, aj keď do tohto dátumu ešte renovácia nebude úplne dokončená.



Uviedol, že stanovený cieľ treba o tri roky dosiahnuť, čo si vyžaduje náročné a dôsledné plánovanie a mobilizáciu ľudských zdrojov i techniky. Ocenil pokrok pri obnove katedrály za uplynulé dva roky.



"Je to správa o kolektívnej hrdosti, pretože za dva roky sme dokázali veľa a zabránili sme tomu najhoršiemu," vyhlásil Macron, pričom uviedol, že do doteraz vykonaných prác sa zapojilo 35 spoločností.



Macron sa poďakoval za všetkým, ktorí pomohli zachrániť katedrálu pred plameňmi a pracujú na jej renovácii, ako aj 340.000 darcom z celého sveta, ktorých finančné dary umožňujú realizovať tento projekt, uvádza sa vo vyhlásení Elyzejského paláca.



Vďaka národnej a medzinárodnej finančnej zbierke sa na obnovu Chrámu Matky Božej v Paríži vyzbieralo asi 833 miliónov eur, informoval portál LCI.



Krátko po tragickom požiari Macron oznámil svoj cieľ, aby bola katedrála zrenovovaná za päť rokov. O rok neskôr vo videoposolstve tento svoj prísľub zopakoval a tento cieľ nezrevidoval napriek tomu, že práce na katedrále boli prerušené počas prvého lockdownu, ktorý v krajine vlani vyhlásili pre covidovú pandémiu.



Prísľub, že 16. apríla 2024 sa bude v Notre-Dame opäť sláviť svätá omša, potvrdil vo štvrtok vo vysielaní France Inter aj generál Jean-Louis Georgelin, ktorý je poverený vedením rekonštrukcie ohňom poškodenej katedrály.



Macrona počas jeho návštevy v katedrále Notre-Dame sprevádzali ministerka kultúry Roselyne Bachelotová, parížska primátorka Anne Hidalgová, generál Georgelin, hlavný architekt historických pamiatok Philippe Villeneuve, parížsky arcibiskup Michel Aupetit i rektor katedrály Patrick Chauvet.



Historickú katedrálu nazývanú aj Chrám Matky Božej v centre francúzskej metropoly zachvátil požiar 15. apríla 2019, pričom zhorel celý drevený krov a štíhla veža nad krížením lodí sa prepadla do hlavnej lode, čím došlo k veľkým materiálnym škodám.