Macron: Nové sankcie proti Rusku by mohli cieliť na ropu a plyn

Paríž 13. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyjadril podporu uvaleniu nových sankcií na Rusko v najbližších dňoch v prípade, že nezačne uplatňovať prímerie, ktoré navrhla Ukrajina spolu so svojimi spojencami. Európske sankcie by mohli cieliť na finančné služby a ropný a plynárenský sektor, povedal Macron v rozhovore pre francúzsku stanicu TF1, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Naším zámerom je zaviesť sankcie,“ vyhlásil Macron, ktorý sa spolu s lídrami Ukrajiny, Poľska, Nemecka a Británie v sobotu v Kyjeve zhodol na návrhu 30-dňového bezpodmienečného zastavenia bojov. Táto iniciatíva nepresvedčila ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý namiesto toho vyzval na priame rokovania s Ukrajinou v tureckom Istanbule, čo si získalo podporu aj amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Francúzsky prezident v rozhovore ďalej povedal, že je potrebné pomáhať Ukrajine brániť sa, ale že Európa nechce rozpútať tretiu svetovú vojnu. Ukrajina si je podľa jeho slov vedomá, že momentálne nedokáže získať späť všetky svoje územia, ktoré Rusko anektovalo alebo dobylo za posledných viac než desať rokov.



„Vojna sa musí skončiť a Ukrajina musí byť v najlepšej možnej situácii, aby mohla začať rokovania... Dokonca aj Ukrajinci majú dostatok nadhľadu, aby povedali, že nemajú kapacity na to, aby získali späť všetko, čo bolo od roku 2014 zabraté,“ uviedol.



Rusko v súčasnosti ovláda približne pätinu ukrajinského územia, no nemá plne pod kontrolou žiadnu zo štyroch ukrajinských oblastí, ktoré v rozpore s medzinárodným právom anektovalo v septembri 2022 - Záporožskú, Luhanskú, Doneckú a Chersonskú. Plne ovláda iba ukrajinský Krymský polostrov, ktorý anektovalo ešte v roku 2014. Tomu predchádzala krátka vojenská operácia a referendum, ktoré Kyjev a západné mocnosti označujú za nezákonné.



Európska únia proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu zaviedla dosiaľ už 16 balíkov sankcií. Ďalší je momentálne v štádiu príprav, no diplomati podľa agentúry Reuters upozorňujú, že medzi 27 členskými štátmi EÚ je čoraz ťažšie dosiahnuť jednomyseľnosť potrebnú pri prijímaní nových opatrení.