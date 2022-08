Macron: O európskom politickom spoločenstve sa bude hovoriť v Prahe

Paríž/Praha 29. augusta (TASR) – V Prahe sa v najbližších týždňoch uskutoční prvé stretnutie s cieľom prediskutovať vznik širšieho "európskeho politického spoločenstva", ktoré by rokovalo o politických a bezpečnostných otázkach týkajúcich sa celého kontinentu. Oznámil to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron, informovala agentúra Reuters.



Návrh na vytvorenie takéhoto nového spoločenstva, ktoré by umožnilo užší dialóg s partnermi mimo Európskej únie, v pondelok v prejave na pražskej Karlovej univerzite podporil aj nemecký kancelár Olaf Scholz.



Podľa kancelára v súčasnosti chýba fórum, na ktorom by lídri členských krajín mohli pravidelne, raz alebo dvakrát za rok, hovoriť s predstaviteľmi partnerských štátov o kľúčových témach týkajúcich sa celého kontinentu. Scholz konkrétne spomenul oblasti bezpečnosti, energetiky či klímy.



Nová platforma by nebola alternatívou pre proces rozširovania EÚ, zdôraznil šéf spolkovej vlády.



Myšlienka takéhoto spoločenstva pochádza od Macrona, ktorý ju odôvodnil snahou zlepšiť spoluprácu s partnermi, ktorí v dohľadnom čase nebudú prijatí do EÚ alebo do Únie vôbec vstúpiť nechcú, pripomenula agentúra DPA.



Aj Macron podčiarkol, že by nešlo o náhradu za proces rozširovania EÚ, ale o nový rámec spolupráce v strategických otázkach. Témami tejto spolupráce by podľa neho mohli byť bezpečnosť a obrana, energetika, zdravotníctvo a ekonomika.