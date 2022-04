Macron obvinil Le Penovú, že je „závislá“ od Putina

Na snímke súčasný francúzsky prezident a prezidentský kandidát Emmanuel Macron a krajne pravicová prezidentská kandidátka Marine Le Penová pózujú pred predvolebným televíznym duelom pred nedeľňajším druhým kolom prezidentských volieb v stredu 20. apríla 2022 v La Plaine-Saint-Denis pri Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 21. apríla (TASR) - Centristický francúzsky prezident Emmanuel Macron počas stredajšej televíznej predvolebnej debaty s Marine Le Penovou zaútočil na svoju krajne pravicovú rivalku kvôli jej prepojeniu na Rusko, informovala agentúra AFP.povedal Macron s odkazom na pôžičku, na ktorej sa dohodla Le Penovej strana s česko-ruskou bankou, ktorá je podľa nehoLe Penová reagovala, že jea že pôžička jeodpovedala.Macron zdôraznil aj rozhodnutie Le Penovej uznať Krym ako ruský po anektovaní tohto ukrajinského územia Kremľom v roku 2014.povedal Macron.Le Penová zdôraznila, že je za všetky sankcie proti Moskve, ktoré boli vyhlásené od 24. februára, keď ruský prezident Vladimir Putin nariadil inváziu na Ukrajinu, a že podporila dodávky zbraní Ukrajine.povedala.uviedla Le Penová.Pokiaľ ide o Európu, Le Penová trvala na tom, že chce zostať v Európskej únii, ale chce reformovať blok nareagoval Macron.Le Penová ďalej povedala, že počas prvých piatich rokov Macronovej vlády videla ľudía žepovedala.Macron odpovedal, že. Tvrdil, že jeho opatrenia na podporu príjmov domácností sú efektívnejšie ako opatrenia, ktoré navrhla Le Penová. Dodal, že Francúzsko by sa malo staťPodľa predvolebných prieskumov sa v nedeľňajšom druhom kole prezidentský volieb umiestni Le Penová za Macronom. V najnovších troch predvolebných prieskumoch z utorka sa náskok Macrona dokonca mierne zvýšil a ich výsledky naznačujú, že by súčasný prezident v druhom kole volieb mohol v priemere získať 55,83 percenta hlasov. To je o jeden percentuálny bod viac, než ukazoval priemer predvolebných prieskumov v piatok, a o tri percentuálne body viac, než naznačoval priemer piatich predvolebných prieskumov uskutočnených ešte pred prvým kolom prezidentských volieb.Kampaň pravičiarky Le Penovej však v posledných dňoch zápasí s tým, ako vysvetliť voličom jej zámer zakázať nosenie hidžábu na verejnosti. Macronovu kampaň zase ohrozuje jeho zámer zaviesť neskorších odchod do dôchodku. Agentúra Reuters upozorňuje na to, že Le Penovej postavenie môže ohroziť aj obdiv, ktorý v minulosti prejavovala k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.