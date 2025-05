Macron obvinil Meloniovú zo zavádzania o ukrajinských stretnutiach

Tirana 17. mája (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron obvinil taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú z rozširovania zavádzajúcich informácií o ukrajinských stretnutiach, konkrétne o dôvode svojej absencie na stretnutiach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími lídrami. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Podľa Macrona je potrebné s informáciami nakladať zodpovedne, pretože Rusko už i bez toho rozširuje mnoho dezinformácií. Uviedol, že účelom stretnutí bolo dosiahnutie prímeria a trvalého mieru na Ukrajine.



Meloniová vysvetľovala „nápadnú absenciu“ Talianska počas stretnutí tým, že jej krajina v súčasnosti nemá vôbec v úmysle vyslať na Ukrajinu vojakov s cieľom zaistiť mierovú dohodu.



„Nemalo by pre nás zmysel zúčastňovať sa formátov usilujúcich sa dosiahnuť ciele, o ktorých sme výslovne vyhlásili, že o ne nestojíme,“ uviedla Meloniová.



Nemecký kancelár Friedrich Merz, Macron, Zelenskyj, poľský premiér Donald Tusk a britský premiér Keir Starmer v piatok popri stretnutí lídrov Európskeho politického spoločenstva (EPC) v albánskej metropole Tirana telefonicky hovorili s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Merz, Macron, Tusk a Starmer okrem toho v sobotu 10. mája spoločne pricestovali do Kyjeva na stretnutie so Zelenským.