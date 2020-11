Macron obvinil Turecko z bojachtivého postoja voči spojencom v NATO

Paríž 1. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron Turecko obvinil zo zaujatia "bojachtivého" postoja voči svojim spojencom v NATO, informovala v sobotu agentúra AFP.



Macron v rozhovore pre televíziu al-Džazíra povedal, že napätie by sa mohlo zmierniť, ak by turecký prezident Recep Tayyip Erdogan preukázal rešpekt a nešíril klamstvá.



"Turecko má bojachtivý postoj voči svojim spojencom v NATO," povedal Macron a slovne odsúdil správanie Turecka v Sýrii, Líbyi a v oblasti Stredozemného mora.



Macron kroky Turecka v Sýrii označil za "prekvapenie" a "agresiu" pre spojencov NATO. Takisto povedal, že Ankara nerešpektovala zbrojné embargo v Líbyi a dopustila sa agresívneho konania vo východnej časti Stredozemného mora.



Turecký "sklon k imperializmu" podľa Macrona v súvislosti so stabilitou v tomto regióne nie je dobrý.



Francúzsko si podľa Macronových slov želá, aby sa veci "upokojili". Na to je však nevyhnutné, aby turecký prezident "rešpektoval Francúzsko, rešpektoval Európsku úniu, rešpektoval jej hodnoty", nehovoril lži a nedopúšťal sa slovných urážok.



Francúzsky prezident pripomenul, že Francúzsko vyjadrilo Turecku sústrasť v súvislosti so zemetrasením v Egejskom mori a ponúklo mu pomoc.



Erdogan minulý víkend Macrona ostro kritizoval, spochybnil jeho duševné zdravie a v pondelok vyzval Turkov, aby bojkotovali francúzske výrobky, pripomína AFP. Francúzsko v reakcii na Erdoganove výroky povolalo svojho veľvyslanca v Ankare na konzultácie do vlasti.