Macron ocenil Scholza, stretla sa nová mocná dvojica Európy

Paríž 10. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok ocenil "zbiehanie názorov" s novým nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, keď sa obaja politici stretli v Paríži na prvých rozhovoroch už ako lídri. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Macron a Scholz, obaja centristi a obhajcovia Európskej únie, sú novým tandemom riadiacim najväčšie ekonomiky Európy, ktoré majú v 27-člennej EÚ najväčší vplyv.



Sociálny demokrat Scholz vystriedal v úrade Angelu Merkelovú a vedie novú koalíciu, ktorá si dala za cieľ posilňovať "strategickú suverenitu" Európy. To vyvoláva nádeje vo francúzskej vláde, ktorá je horlivým zástancom EÚ.



Macron na tlačovej konferencii oslovoval Scholza "drahý Olaf" a používal vo francúzštine neformálne zámeno "tu" (ty). Francúzsky prezident vyhlásil, že zažil "zbiehanie názorov, túžbu, aby naše krajiny pracovali spoločne, a pevnú, odhodlanú vieru v Európu, ktorú som už aj predtým videl, ktorú budeme v nasledujúcich mesiacoch a rokoch potrebovať".



Táto návšteva bola "veľmi dôležitým momentom pre budovanie pevných základov spolupráce medzi našimi krajinami", dodal Macron.



Scholz si zvolil Paríž ako cieľ svojej prvej zahraničnej návštevy po stredajšom prevzatí úradu kancelára od Merkelovej, ktorá vo funkcii skončila po 16 rokoch.



Informoval, že rozhovory s Macronom sa zameriavali na to, ako "urobiť Európu silnou a suverénnou".



"Dôležité je to, že budeme pracovať spoločne," doplnil.



Scholz (63) odcestoval v piatok z Paríža do Bruselu na rozhovory s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom a šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ako aj s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, ešte pred budúcotýždňovým summitom EÚ.



Francúzsko bude v prvej polovici budúceho roka zastávať rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ a Macron (43) predstavil vo štvrtok ambicióznu agendu, ktorou chce dosiahnuť, aby sa "Európa stala vo svete vplyvnou" silou.



Francúzsky prezident chce napríklad pokročiť v budovaní európskych obranných síl a pohraničných zložiek.



Okrem diskusie o Európskej únii sa obaja lídri rozprávali aj o zhromažďovaní ruských vojakov na hranici Ukrajiny a tiež o vzťahoch s Čínou a africkým kontinentom.



"Všetci musia akceptovať, že hranice v Európe sa nemôžu meniť. Toto pravidlo platí pre každého," povedal Scholz v narážke na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého Spojené štáty obviňujú z plánovania invázie na Ukrajinu.



Očakávalo sa, že Macron bude za zatvorenými dverami naliehať na Scholza, aby Nemecko hralo aktívnejšiu rolu vo svetových bezpečnostných záležitostiach.