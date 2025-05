Macron ocenil Trumpovu „dôraznú výzvu“ na prímerie na Ukrajine

Paríž 9. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok privítal výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa na prímerie na Ukrajine. Uviedol, že so šéfom Bieleho domu vo štvrtok telefonoval niekoľkokrát. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Včera v noci som niekoľkokrát hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Oceňujem jeho dôraznú výzvu na bezpodmienečné 30-dňové prímerie,“ napísal Macron na sieti X. „Všetci musíme na tomto cieli pracovať bez meškania, falošných zámienok či obštrukčných taktík,“ pokračoval francúzsky prezident.



Trump vo štvrtok po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyzval na svojej platforme Truth Social na 30-dňové bezpodmienečné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Akékoľvek jeho porušenie by podľa neho bolo trestané sankciami, pri uvalení ktorých by sa k USA pripojili aj ich partneri.



Macron dodal, že Ukrajina už pred takmer dvoma mesiacmi vyjadrila podporu prímeriu. „Teraz očakávam, že Rusko urobí to isté,“ dodal. „(Inak) sme pripravení rázne odpovedať, spoločne so všetkými Európanmi a v úzkej spolupráci so Spojenými štátmi,“ varoval francúzsky prezident.



Podporu amerického návrhu na prímerie v mene skupiny severoeurópskych krajín a Británie v piatok vyjadril aj nórsky premiér Jonas Gahr Störe.