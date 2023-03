Macron od dôchodkovej reformy neustúpil, odbory znova štrajkujú

Paríž 23. marca (TASR) - Francúzske odbory vo štvrtok pokračujú v štrajkoch proti nepopulárnej dôchodkovej reforme, ktorú presadil prezident Emmanuel Macron. Nepracujú rafinérie a narušená je aj hromadná doprava. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Narušené zásobovanie z rafinérií môže spôsobiť nedostatok paliva pre lietadlá na parížskych letiskách. To by zvýšilo množstvo problémov vo Francúzsku, pretože napríklad v Paríži sa pre štrajk smetiarov hromadia odpadky. Už teraz v uliciach hnijú tisíce ton odpadkov a smetiari chcú štrajkovať až do pondelka.



Otázky viseli aj nad štátnou návštevou britského kráľa Karola III. Podľa britskej vlády sa však nič nezmenilo - kráľ s manželkou majú byť vo Francúzsku od nedele do stredy a odtiaľ odcestujú do Nemecka.



Macron v stredu v naživo vysielanom televíznom interview povedal, že reforma je "vo všeobecnom záujme krajiny". Preto je pripravený zmieriť sa s neobľúbenosťou. Návrh dôchodkovej reformy zvyšuje minimálny vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.



Stovky protestujúcich vo štvrtok ráno v Paríži na stanici Gare de Lyon narušili dopravu a spôsobili najmenej polhodinové meškania vlakov, uviedol národný prevádzkovateľ železníc SNCF.



"A vytrváme, vytrváme, vytrváme až do zrušenia" reformy, skandovali protestujúci.



Protesty sú vo štvrtok naplánované po celom Francúzsku. Do ulíc je preto vyslaných okolo 12.000 policajtov, vrátane 5000 v Paríži, oznámil minister vnútra Gérald Darmanin.



Protestujúci zablokovali aj príjazdovú cestu na Terminál 1 na parížskom letisku Charlesa de Gaulla. Zrušená bola asi polovica vysokorýchlostných vlakových spojov v krajine, informoval SNCF. Podľa odborov štrajkuje jedna štvrtina zamestnancov železníc.



Nepremáva asi polovica prímestských vlakov do Paríža. Paul Kantola, 57-ročný tesár z predmestia Nanterre, uviedol, že pre štrajk musel vstávať o 05.00 h, aby sa dostal do práce načas. S protestujúcimi však súhlasí. "Starnutie za týchto podmienok naháňa strach. Už teraz sa z penzie nedá vyžiť," dodal.