Macron: Od polovice júna začneme očkovať ľudí vo veku 12 až 18 rokov

Paríž 2. júna (TASR) - Vo Francúzsku začnú od 15. júna proti koronavírusu očkovať aj tínedžerov vo veku 12 až 18 rokov. Oznámil to v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorého citovala agentúra AFP.



Macron to uviedol počas návštevy juhofrancúzskej obce Saint-Cirq-Lapopie, ktorá bola jeho prvou zastávkou v rámci predvolebnej kampane do prezidentských volieb, plánovaných na apríl 2022. Francúzsky prezident zároveň informoval, že prinajmenšom prvou dávkou vakcíny už bola vo Francúzsku zaočkovaná polovica tamojšieho dospelého obyvateľstva, čo označil za "bod zlomu" v celonárodnej vakcinačnej kampani.



Z dôvodu zvýšeného počtu dodávok vakcín do Francúzska začali tamojšie úrady od pondelka poskytovať termíny na očkovanie už všetkým dospelým bez obmedzenia. Záujemcovia o vakcínu sa teda dostali na rad o týždne skôr, ako sa pôvodne predpokladalo, približuje AFP.



Plán na spustenie očkovania detí vo veku 12 až 15 rokov oznámil v stredu aj Izrael. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva informovalo, že by sa tak malo stať už budúci týždeň. Poľsko má deti v rovnakom veku začať očkovať od 7. júna.



Rozhodnutie rozšíriť vakcinačnú kampaň aj o maloletých prichádza v čase, keď viacero krajín zvažuje, či má v rámci očkovania uprednostniť dospelých, ktorí sú náchylnejší na nákazu covidom alebo vakcíny sprístupniť už aj pre deti a tínedžerov v snahe ochrániť tak čo najrýchlejšie čo najväčšiu časť populácie, približuje AFP.



Macron v stredu zároveň Francúzov vyzval, aby boli naďalej "mimoriadne obozretní". Dodal tiež, že povinnosť nosiť ochranné rúška aj v exteriéri bude naďalej platiť vo viacerých regiónoch krajiny.



Vo Francúzsku dochádza spolu s ukončením tretieho celoštátneho lockdownu aj k uvoľneniu viacerých opatrení. Koncom mája sa mohli opätovne otvoriť terasy reštaurácií a kaviarní. Sedenie v interiéroch týchto prevádzok by malo byť znova povolené od 9. júna.