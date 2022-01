Macron: Neočkovaní ľudia ohrozujú lekárov, tí ich nechcú vyšetrovať

Francúzsky prezident Emmanuel Macron a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas tlačovej konferencie 7. januára 2022 v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 7. januára (TASR) - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 patrilo do súboru piatkových rokovaní v Paríži medzi francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktoré sa konali v rámci oficiálneho spustenia francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ.Von der Leyenová počas spoločnej tlačovej konferencie s Macronom pripomenula, že Francúzsko sa ujíma svojich povinností v období, ktoré je poznačené bojom proti pandémii koronavírusu, čo poznačí aj výkon samotného predsedníctva.Dodala, že inštitúcie EÚ musia spoločne konať v prospech očkovania, a spresnila, že doteraz je v Únii zaočkovaných v priemere okolo 70 percent obyvateľov a 80 percent dospelej populácie.Zároveň dodala, že Európska únia vďaka spoločným nákupom venovala občanom svojich členských krajín vyše 1,2 miliardy dávok očkovacích látok a 1,5 miliardy vakcín poslala na pomoc vyše 150 krajinám sveta.Macron aj v piatok čelil otázkam novinárov pre svoje nedávne nie celkom slušné vyhlásenie pre denník Le Parisien, ženezaočkovaných obyvateľov Francúzska. Prezident opakovane zdôraznil, že aj on, aj francúzska vláda v rámci boja proti pandémii presadzujú názor, že občania majú svoje práva, ale aj povinnosti.odkázal Macron. A pred novinármi upozornil, že neočkovaní ľudia, ktorí sa nainfikujú, ohrozujú lekárov a zdravotníkov, pričom sa množia prípady, keď lekári odmietajú vyšetriť nezaočkovaných, lebo sa boja o svoje zdravie.Zdôraznil, že EÚ koná na základe najmodernejších a najpokročilejších vedeckých výsledkov a cez kampane očkovania sa snaží vrátiť slobodu svojim občanom a zaistiť im návrat do normálneho života, pričom prostredníctvom dodávok vakcín za hranice túto možnosť poskytuje aj zvyšku sveta.Macron zároveň pripomenul, že aj iné členské krajiny EÚ prijímajú rôzne opatrenia proti nezaočkovaným osobám a snažia sa oceniť tých, čo sú zodpovední, a trestať tých, čo podvádzajú. Dodal, že niektorí členovia Únie zavádzajú povinné očkovanie, čo nie je prípad Francúzska.Von der Leyenová v tomto podporila francúzskeho prezidenta, keď očkovaných ľudí označila za zodpovedných a rovnako zopakovala, že slobodu treba kombinovať so zodpovednosťou, leboSpravodajský kanál France24 v stredu uviedol, že podľa údajov francúzskeho ministerstva verejného zdravotníctva je 77 percent populácie krajiny plne zaočkovaná troma dávkami vakcíny. Minister zdravotníctva Olivier Véran minulý týždeň uviedol, že len štyri milióny dospelých občanov krajiny zostali nezaočkované.