Macron odletí do Ríma, súčasťou návštevy bude aj podpis novej dohody

Paríž/Rím 23. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok navštívi Rím, kde sa stretne s tamojším premiérom Mariom Draghim a prezidentom Sergiom Mattarellom. V piatok by mal šéf Elyzejského paláca podpísať zmluvu, ktorá upevní vzťahy medzi týmito dvoma zakladajúcimi členmi Európskej únie. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Nová zmluva má podľa Elyzejského paláca posilniť spoluprácu vo všetkom od zahraničnej, obrannej a bezpečnostnej politiky, až po migráciu, ekonomiku, výskum, kultúru a cezhraničné otázky.



Zdroj z prostredia talianskej vlády uviedol, že dokument, ktorý má byť podpísaný len niekoľko týždňov predtým, ako Francúzsko v januári prevezme rotujúce predsedníctvo v EÚ, bude mať veľmi symbolickú hodnotu.



"Potrebujeme posilniť francúzsko-talianske vzťahy... Nevieme totiž, akú EÚ budeme mať o päť či desať rokov," povedal pre AFP Giuseppe Bettoni, ktorý je profesorom na rímskej univerzity Tor Vergata.



Na najnovšej zmluve medzi Francúzskom a Talianskom sa pracovalo od roku 2017. Jej podpis však v roku 2018 zabrzdil nástup Hnutia piatich hviezd (M5S) protiimigračnej a euroskeptickej strany Liga k moci. Zástupcovia strany Liga dokonca otvorene kritizovali Macrona a podporili francúzske protestné hnutie "žltých viest", pripomína AFP.



Vzťahy medzi Parížom a Rímom sa opäť zlepšili až keď sa vo februári stal talianskym premiérom bývalý šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi, dodala francúzska agentúra. Teraz sa, podľa AFP, Rím a Paríž snažia zdôrazniť jednotu.



Prezident Emmanuel Macron počas návštevy Talianska zavíta aj do Vatikánu, kde má na programe stretnutie s pápežom Františkom. Rozhovor medzi štyrmi očami však prichádza v období, keď je francúzska katolícka cirkev zapletená do škandálu okolo zneužívania detí, spresnila AFP.