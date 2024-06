Macron odmieta odstúpiť, ak by jeho strana vo voľbách neuspela

Paríž 11. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vylúčil svoju rezignáciu po prípadnej porážke jeho strany Obroda v predčasných parlamentných voľbách, ktoré zvolal v reakcii na výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Macron oznámil rozpustenie Národného zhromaždenia a predčasné parlamentné voľby na 30. júna a 7. júla krátko po zverejnení predbežných výsledkov volieb do EP v nedeľu večer. Víťazom eurovolieb vo Francúzsku sa totiž stalo krajne pravicové Národné združenie (RN), ktoré tak porazilo Macronovu centrickú koalíciu.



Týždenník Le Figaro Magazine sa ho spýtal, či by po prípadnom víťazstve RN v predčasných voľbách a možnej výzve tejto strany, aby odstúpil z postu prezidenta, nezvážil odchod. "RN nepíše ústavu a ani jej ducha," odpovedal Macron. "Inštitucionálne usporiadanie je jasné, miesto prezidenta je tiež jasné a bude jasné bez ohľadu na výsledok," dodal.



Zároveň vyhlásil, že je pripravený sa opäť postaviť do debaty s parlamentnou líderkou RN Marinou Le Penovou, ktorá bola jeho súperkou v druhom kole posledných dvoch prezidentských volieb. "Som pripravený si obliecť naše farby a brániť náš projekt," povedal Macron.



Francúzskeho prezidenta pobavila otázka, či nie je blázon, keď zvolal predčasné voľby už na koniec tohto mesiaca. "Myslím len na Francúzsko. Bolo to správne rozhodnutie v záujme krajiny... A Francúzom hovorím: Nebojte sa, choďte voliť," povedal.



Predvolebné prieskumy pritom naznačujú, že RN by mohla v nadchádzajúcich voľbách zvíťaziť. "Na prieskumy som nikdy neveril. Začína sa nová kampaň," dodal francúzsky prezident.