Macron odmietol nazvať zverstvá ruských vojsk na Ukrajine genocídou

Na archívnej snímke z 24. marca americký prezident Joe Biden. Foto: TASR/AP

Paríž 13. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron odmietol nazvať zverstvá, ktoré ruské sily páchajú na Ukrajine, "". Keď v rozhovore pre verejnoprávnu televíznu stanicu France 2 dostal otázku, či by rovnako ako šéf Bieleho domu Joe Biden v súvislosti so zabíjaním Ukrajincov ruskou armádou hovoril o "", Macron zdôraznil, že je nutná opatrnosť vo vyjadrovaní. TASR prevzala správu zo spravodajskej stanice CNN." zdôraznil Macron. "" dodal." povedal šéf Elyzejského paláca." apeloval Macron.Americký prezident Joe Biden v noci na stredu vyhlásil, že vojna, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, sa rovná "". "" povedal reportérom krátko pred nástupom na palubu lietadla Air Force One, ktorým sa z amerického štátu Iowa vrátil do Washingtonu. "Bidenove vyjadrenia ocenil na sociálnej sieti Twitter ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "napísal.Genocídou nazvali činy ruských jednotiek na Ukrajine aj ďalší svetoví lídri vrátane britského premiéra Borisa Johnsona a poľského prezidenta Andrzeja Dudu, dodáva CNN.