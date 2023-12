Macron odmietol prijať demisiu ministra vnútra Darmanina

Paríž 11. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok neprijal demisiu, ktorú podal minister vnútra Gérald Darmanin, informovala agentúra AFP.



Darmanin ponúkol svoj odchod z funkcie po tom, ako dolná komora francúzskeho parlamentu zamietla kontroverzný vládny návrh zákona o prisťahovalectve.



Podľa zdroja z Elyzejského paláca Macron namiesto demisie požiadal Darmanina, aby predložil návrhy, ktoré by viedli k odblokovaniu návrhu zákona v parlamente i k vypracovaniu a prijatiu efektívneho textu zákona.



Televízia France 3 informovala, že premiérka Élisabeth Bornová zvolala na pondelok večer stretnutie ministrov, ktorých sa návrh zákona týka, predsedov väčšiny parlamentných frakcií a predsedu.



Táto situácia je dôsledkom hlasovania dolnej komory francúzskeho parlamentu, ktorá v pondelok zamietla návrh zákona o prisťahovalectve, ktorý predložila centristická vláda prezidenta Macrona. Časť opozície následne vyzvala ministra vnútra Darmanina, aby podal demisiu.



Ako informovala spravodajská televízia BFM, návrh na zamietnutie zákona predložila ľavicová Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES). Prijatý bol aj hlasmi konzervatívnych Republikánov (LR) a krajne pravicového Národného združenia (RN).



Výsledok hlasovania znamená, že posudzovanie približne 2600 pozmeňujúcich návrhov k návrhu zákona sa zastavuje.



Text návrhu zákona by sa teraz mohol vrátiť do Senátu, alebo by sa vláda mohla rozhodnúť, že ho stiahne.