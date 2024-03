Macron: Odnož IS, ktorá útočila v Moskve, to skúšala aj vo Francúzsku

Paríž/Moskva 25. marca (TASR) - Odnož džihádistickej siete Islamský štát (IS), ktorá sa prihlásila k piatkovému útoku v Moskve, sa v uplynulých mesiacoch niekoľkokrát pokúšala zaútočiť aj na území Francúzska. Počas návštevy v zámorskom departemente Francúzska Guyana to v pondelok vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron.



V súvislosti s útokom v Moskve francúzska vláda v nedeľu večer na celom území Francúzska zvýšila stupeň varovania pred teroristickým útokom na najvyšší, čo znamená hroziaci útok.



Macron toto rozhodnutie v pondelok obhajoval ako preventívne opatrenie vychádzajúce z dôveryhodných a spoľahlivých informácií.



Francúzska vláda deklarovala už v nedeľu, že sieť Islamský štát - Chorásán (IS-K) bola zapletená do niekoľkých nedávno zmarených plánov na teroristické útoky vo viacerých európskych krajinách vrátane Nemecka a Francúzska.



Podľa agentúry AFP Macron súčasne varoval pred akýmkoľvek zneužívaním útoku v Moskve zo strany Ruska. Doplnil, že pre samotné Rusko a bezpečnosť jeho občanov by bolo "cynické a kontraproduktívne", ak by Moskva tento kontext zneužila a pokúsila sa ho obrátiť proti Ukrajine.



Ruský prezident Vladimir Putin pritom vo svojom príhovore - odvysielanom 19 hodín po útoku v Moskve - už poukázal na zodpovednosť Ukrajiny, aj keď pre svoje tvrdenia neposkytol žiadne dôkazy.



I keď sa k útoku v moskovskom centre Crocus City Hall prihlásila odnož IS, Putinov hovorca Dmitrij Peskov v pondelok odmietol toto priznanie komentovať s odvolaním sa na to, že vyšetrovanie v prípade stále prebieha.



Macron vo svojom vyhlásení uviedol, že Paríž ponúkol ruským bezpečnostným zložkám posilnenú spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu.



Peskov však v pondelok deklaroval, že ruské orgány činné v trestnom konaní a ruské tajné služby vyšetrujú teroristický útok v centre Crocus City Hall samostatne a nemajú "žiadne kontakty so Západom".



V odpovedi na otázku, či boli Kremľu poskytnuté spravodajské informácie zo Spojených štátov, ktoré v marci varovali pred hroziacimi teroristickými útokmi v Rusku, Peskov uviedol, že informácie tohto druhu sa zdieľajú len prostredníctvom príslušných spravodajských služieb a keďže ide o citlivé informácie, nezverejňujú sa.



Peskov pripomenul, že boj proti terorizmu je neustály proces, ktorý si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu v plnom rozsahu. Dodal, že teraz sa takáto spolupráca žiadnym spôsobom neuskutočňuje.