Macron odsúdil islamský teroristický útok v meste Nice

Nice 29. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok odsúdil "islamský teroristický útok" v meste Nice a dodal, že "Francúzsko sa nevzdá svojich hodnôt". Zároveň oznámil, že v okolí škôl bude zvýšená ochrana a náboženské miesta budú chrániť vojaci. Informovali o tom agentúra AFP a britská televízia Sky News.



"Ak na nás útočia, je to pre naše hodnoty, hodnoty slobody a našu túžbu odolať teroru," povedal Macron, ktorý do mesta Nice pricestoval po útoku, pri ktorom zahynuli traja ľudia.



Macron zároveň vyjadril úprimnú sústrasť francúzskym katolíkom a vyzval všetkých nábožensky založených ľudí, aby sa zjednotili a nenechali sa rozdeliť, píše AFP.



V juhofrancúzskom meste Nice zabil vo štvrtok útočník v blízkosti Baziliky Matky Božej nožom troch ľudí a viacerých ďalších zranil. Podľa starostu Nice Christiana Estrosiho všetko naznačuje tomu, že išlo o teroristický útok. Páchateľ údajne opakoval slová "Alláhu akbar". Polícia ho krátko po útoku zadržala a previezla do nemocnice, pretože sa počas zatknutia zranil.