Macron odsúdil izraelský plán obsadiť Gazu ako cestu k trvalej vojne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ostrej kritike bol plán Izraela obsadiť Gazu vystavený aj na nedeľňajšom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN na úrovni veľvyslancov venovanom situácii v Pásme Gazy.

Autor TASR
Paríž 11. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok odsúdil plán Izraela vojensky obsadiť mesto Gaza a označil ho za „bezprecedentnú katastrofu“ a cestu k „trvalej vojne“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Táto vojna sa musí skončiť hneď trvalým prímerím,“ apeloval Macron vo vyhlásení.

Ostrej kritike bol plán Izraela obsadiť Gazu vystavený aj na nedeľňajšom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN na úrovni veľvyslancov venovanom situácii v Pásme Gazy. Zástupcovia piatich európskych štátov - Veľkej Británie, Dánska, Francúzska, Grécka a Slovinska - v spoločnom vyhlásení toto rozhodnutie odsúdili a vyzvali Izrael, aby ho prehodnotil a neimplementoval.

Izrael spomínanú kritiku odmietol s tým, že nemá v úmysle natrvalo okupovať Gazu, ale pôjde len o „oslobodenie od brutálneho teroristického režimu“ palestínskeho militantného hnutia Hamas.

Spojené štáty na zasadnutí Izrael tradične podporili.
