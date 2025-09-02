< sekcia Zahraničie
Macron: Ofenzíva Izraela nezastaví snahy o uznanie Palestínskeho štátu
Francúzsko je jednou z krajín, ktoré na Valnom zhromaždení OSN v septembri plánujú uznať Palestínsky štát.
Autor TASR
Paríž 2. septembra (TASR) - Izrael nemôže zastaviť snahy o uznanie Palestínskeho štátu rozšírenou ofenzívou v Gaze ani anexiou okupovaného palestínskeho územia, vyhlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Žiadna ofenzíva, žiadny pokus o anexiu alebo násilné vysídľovanie obyvateľov nezastaví tento rozbehnutý proces“ smerom k dvojštátnemu riešeniu, uviedol Macron na sociálnej sieti X po rozhovore so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom.
Francúzsky prezident tiež kritizoval rozhodnutie Spojených štátov zamietnuť víza predstaviteľom palestínskej samosprávy pre Valné zhromaždenie OSN a tento krok označil za neprijateľný. Rozhodnutie v utorok kritizoval aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a vyzval USA, aby prehodnotili svoje rozhodnutie.
„Vyzývame na zrušenie tohto opatrenia a na zabezpečenie palestínskeho zastúpenie v súlade s Dohodou s hostiteľskou krajinou,“ dodal Macron.
AFP konštatuje, že francúzsky prezident sa tak vyjadril v čase, keď Izrael zintenzívňuje svoje operácie proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy, a to napriek medzinárodnému tlaku v súvislosti s humanitárnymi následkami pre civilné obyvateľstvo tejto palestínskej enklávy, ktorú už viac ako 22 mesiacov sužuje vojna.
