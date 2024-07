Macron: Orbánova cesta do Ruska a Číny bola legitímna,no nie v mene EÚ

Washington 12. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v noci na piatok (SELČ) vo Washingtone vyhlásil, že Viktor Orbán má legitímne právo cestovať do Ruska a Číny ako maďarský premiér, ale nie v mene Európskej únie.



Macron narážal na Orbánovu nedávnu návštevu Moskvy, kde rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Do ruskej metropoly Orbán cestoval z Kyjeva, kde ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyzval, aby zvážil prímerie s cieľom urýchliť ukončenie vojny s Ruskom. Po príchode do Moskvy Orbán na sociálnej sieti napísal, že "mierová misia" pokračuje.



Kyjev Orbánovu návštevu v Rusku kritizoval. "Rozhodnutie o tejto ceste prijala maďarská strana bez akejkoľvek dohody alebo koordinácie s Ukrajinou," informovalo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Dodalo, že Kyjev sa naďalej riadi zásadou "žiadne dohody o Ukrajine bez Ukrajiny" a vyzvalo všetky krajiny, aby ju dodržiavali.



Orbánova cesta do Ruska a Číny vyvolala ostrú kritiku Európskej únie: šéf diplomacie EÚ Josep Borrell už minulý piatok vyhlásil, že návšteva Orbána v Moskve má bilaterálny charakter a maďarský premiér na ňu nedostal žiadny mandát Európskej únie. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v reakcii na Orbánovu návštevu v Kremli uviedla, že ruského prezidenta Putina ústupky nezastavia.