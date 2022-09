Macron označil plánované referendá na Ukrajine za vrchol cynizmu

Prečítajte si aj: V Donbase sa v septembri uskutočnia referendá o pripojení k Rusku

New York 20. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil v utorok proruskými úradmi plánované referendá o anexii častí Ukrajiny, pričom uviedol, že medzinárodné spoločenstvo ich neuzná. Akékoľvek hlasovanie o anexii je podľa jeho slov právne bezvýznamné. Predmetné referendá zároveň označil za "výsmech" a "vrchol cynizmu", informujú agentúry AFP a Reuters.povedal novinárom v New Yorku pred svojím vystúpením na všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN. Ohlásenie referend označil za "novú provokáciu", ktorá nijako neovplyvní pozíciu Francúzska.dodal Macron.Referendá o pričlenení sa k Rusku - v termíne od 23. do 27. septembra - ohlásili v utorok menovite predstavitelia samozvaných republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej, ako aj Ruskom dosadení zástupcovia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny.