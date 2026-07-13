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Macron označil samostatné zbrojenie krajín za absurdné
Macron sa tak vyjadril mesiac po tom, čo zlyhal francúzsko-nemecký projekt vývoja stíhacieho lietadla novej generácie po mesiacoch nezhôd medzi obrannými spoločnosťami.
Autor TASR
Paríž 13. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok varoval európske krajiny pred zvolením si samostatnej, izolovanej národnej obrannej politiky, keďže vlády zvyšujú vojenské výdavky pre hrozby z Ruska a tlak zo strany Spojených štátov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Macron sa tak vyjadril mesiac po tom, čo zlyhal francúzsko-nemecký projekt vývoja stíhacieho lietadla novej generácie po mesiacoch nezhôd medzi obrannými spoločnosťami. Podľa Reuters táto situácia poukazuje na problém súperenia krajín v priemyselnej oblasti, ktoré môže ohroziť snahy Európy o spoločné zbrojenie.
„Zakaždým, keď spôsobujeme rozdrobenosť, možno sa v danej chvíli cítime dobre, no vytvárame tak prekážky pre budúcnosť. Zakaždým, keď sa podvolíme nacionalizmu, či už vo Francúzsku alebo inde, nesprávne chápeme našu vlastnú históriu. Vlastenectvo, áno; nacionalizmus, nikdy,“ povedal Macron vo svojom každoročnom prejave k francúzskym ozbrojeným silám pred sviatkom Dňa dobytia Bastily.
„V čase, keď sa Európa znovu vyzbrojuje, je absurdné myslieť si, že smerovanie dejín závisí od... samostatného budovania svojich kapacít,“ povedal.
Macron uviedol, že ľutuje zlyhanie projektu vývoja stíhačiek Future Combat Aircraft System (FCAS) spoločnosti Airbus, zastupujúcej Nemecko, a francúzskej firmy Dassault Aviation. Vyzval však európske národy a zbrojárske spoločnosti, aby pokračovali v ďalších cezhraničných projektoch.
Program FCAS, na ktorom sa podieľalo aj Španielsko, mal byť uvedený do prevádzky v roku 2040. Systém mal fungovať v spojení s dronmi a časom nahradiť nemecké stíhačky Eurofighter a francúzske stíhacie lietadlá Rafale.
Macron sa tak vyjadril mesiac po tom, čo zlyhal francúzsko-nemecký projekt vývoja stíhacieho lietadla novej generácie po mesiacoch nezhôd medzi obrannými spoločnosťami. Podľa Reuters táto situácia poukazuje na problém súperenia krajín v priemyselnej oblasti, ktoré môže ohroziť snahy Európy o spoločné zbrojenie.
„Zakaždým, keď spôsobujeme rozdrobenosť, možno sa v danej chvíli cítime dobre, no vytvárame tak prekážky pre budúcnosť. Zakaždým, keď sa podvolíme nacionalizmu, či už vo Francúzsku alebo inde, nesprávne chápeme našu vlastnú históriu. Vlastenectvo, áno; nacionalizmus, nikdy,“ povedal Macron vo svojom každoročnom prejave k francúzskym ozbrojeným silám pred sviatkom Dňa dobytia Bastily.
„V čase, keď sa Európa znovu vyzbrojuje, je absurdné myslieť si, že smerovanie dejín závisí od... samostatného budovania svojich kapacít,“ povedal.
Macron uviedol, že ľutuje zlyhanie projektu vývoja stíhačiek Future Combat Aircraft System (FCAS) spoločnosti Airbus, zastupujúcej Nemecko, a francúzskej firmy Dassault Aviation. Vyzval však európske národy a zbrojárske spoločnosti, aby pokračovali v ďalších cezhraničných projektoch.
Program FCAS, na ktorom sa podieľalo aj Španielsko, mal byť uvedený do prevádzky v roku 2040. Systém mal fungovať v spojení s dronmi a časom nahradiť nemecké stíhačky Eurofighter a francúzske stíhacie lietadlá Rafale.