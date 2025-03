Macron označil útok Izraela na Libanon za porušenie prímeria

Paríž 28. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil piatkový izraelský letecký útok na Libanon za neprijateľný a uviedol, že išlo o porušenie prímeria dohodnutého ešte v novembri minulého roka. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Takéto útoky podľa Macrona „nahrávajú do kariet“ libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. Povedal to po stretnutí s novým libanonským prezidentom Džúzífom Awnom v Paríži.



Jeho vyjadrenia prišli po správach oficiálnych libanonských médií o leteckom útoku na libanonské hlavné mesto Bejrút. Ide o prvý útok takéhoto druhu od začiatku prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom, ktorý v novembri minulého roka do značnej miery zastavilo nepriateľské akcie medzi oboma znepriatelenými stranami.



K najväčšej eskalácii od začiatku prímeria došlo minulý týždeň, keď pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo osem ľudí. Izrael vyhlásil, že tieto útoky boli odvetou za vypálenie troch rakiet z Libanonu. Hizballáh tvrdí, že zodpovednosť za tento raketový útok nenesie.



Izraelská armáda v piatok oznámila, že smerom z Libanonu boli na Izrael vypálené dve rakety, pričom jednu zachytila a druhá dopadla v Libanone. Hizballáh znova poprel zodpovednosť za tento útok, po ktorom Izrael začal s údermi na juhu Libanonu.



Libanonská tlačová agentúra NNA informovala, že po prvýkrát od začiatku prímeria izraelské nálety zasiahli juh Bejrútu. Armáda tiež vyzvala na evakuáciu častí predmestia libanonského hlavného mesta. Výzva na evakuáciu vyvolala paniku a na cestách na južnom predmestí Bejrútu sa vytvorili zápchy, píše AFP.