Macron oznámil, že opozícia je ochotná s ním spolupracovať

Paríž 22. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu večer povedal, že opozičné strany naznačili ochotu spolupracovať s jeho vládou na "hlavných témach". Uviedol to v prvom prejave k občanom po nedeľných parlamentných voľbách, v ktorých si neudržal väčšinu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Ku kľúčovým témam, na ktorých sú opozičné zoskupenia ochotné spolupracovať, patria životné náklady, zamestnanosť, energie, klíma a zdravie, priblížil Macron.



Zároveň vylúčil, že by sa pokúsil zostaviť "vládu národnej jednoty", keďže jeho centristická aliancia Spolu! (Ensemble!) v nedeľu nezískala väčšinu v parlamente, potrebnú na presadzovanie legislatívy a programu bez ďalších strán – takýto krok nemá podľa neho v tomto štádiu "odôvodnenie".



Prezident Macron uznal, že parlamentné voľby ešte viac zdôraznili sociálne problémy vo Francúzsku, ale vyzval opozičné strany, aby "zanechali vnútorné boje" a vykročili za hranice politiky.



To podľa Macrona znamená, že "sa spoločne budeme musieť naučiť novému spôsobu vládnutia a prijímania zákonov".



Vyhlásil, že návrhy naliehavých zákonov, predovšetkým na zmiernenie dôsledkov inflácie a stúpajúcich cien energií, budú predkladané do parlamentu počas leta.



Macron vyzval opozičné strany, aby "v najbližších dňoch úplne transparentne objasnili, ako ďaleko sú ochotné zájsť" vo svojej podpore takýchto opatrení, ktoré podľa neho nebudú financované zvýšenými daňami.



Vyzdvihol, že on sám bol znovu zvolený v aprílových prezidentských voľbách na základe programu "ambicióznych reforiem", ktoré sa, ako očakáva, uskutočnia.



Patová situácia po parlamentných voľbách nesmie viesť k stagnácii, ale k dialógu a ochote počúvať sa navzájom, doplnil Macron v prejave k národu.