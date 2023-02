Macron oznámil, že začiatkom apríla navštívi Čínu

Paríž 25. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu oznámil, že začiatkom apríla navštívi Čínu. Zároveň vyzval Peking, aby "nám pomohol vyvíjať nátlak na Rusko", nech ukončí vojnu na Ukrajine. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Macron sa takto vyjadril deň po tom, ako Čína vyzvala na neodkladné mierové rozhovory a zverejnila aj svoj plán na ukončenie vojny na Ukrajine. Macron tiež povedal, že mier je možný, iba ak "bude zastavená ruská agresia, ruskí vojaci sa stiahnu a územná suverenita Ukrajiny a jej ľud budú rešpektované".



Valné zhromaždenie OSN vo štvrtok, deň pred prvým výročím invázie Ruska na Ukrajinu, hlasmi 141 štátov vyzvalo na odchod ruských vojenských jednotiek z Ukrajiny. India a Čína boli dve z 36 členských krajín, ktoré sa zdržali hlasovania.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí potom v piatok pri príležitosti prvého výročia začiatku vojny na Ukrajine zverejnilo dvanásťbodový dokument o "politickom urovnaní" tohto konfliktu. Peking v ňom okrem iného uviedol, že všetky strany by mali podporovať Rusko a Ukrajinu v spolupráci a v čo najrýchlejšom obnovení dialógu.



Čína tiež konštatuje, že v konflikte na Ukrajine nesmú byť použité jadrové zbrane. Rusko a Ukrajinu vyzvala, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a vyhýbali sa "útokom na civilistov a civilné zariadenia".



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell uviedol, že návrh Číny na vyriešenie konfliktu na Ukrajine je síce "zaujímavý", ale nie je to plnohodnotný plán, ktorý by viedol k mieru.



Americký prezident Joe Biden zavrhol čínsky návrh mierového riešenia vojny na Ukrajine, pričom naznačil, že jeho realizácia by bola prospešná len pre Rusko.