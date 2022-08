Macron: Paríž a Alžír budú spolupracovať proti nelegálnej imigrácii

Alžír 26. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok oznámil, že sa so svojím alžírskym náprotivkom dohodol na spolupráci v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu, ako aj na vytvorení flexibilnejšieho systému pre legálnu migráciu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Macron pricestoval vo štvrtok na trojdňovú návštevu Alžírska s cieľom zlepšiť vzťahy s touto bývalou francúzskou kolóniou po vlaňajšej diplomatickej roztržke.



Napätie medzi oboma krajinami vyvolalo aj rozhodnutie Francúzska znížiť počet víz vydaných obyvateľom krajín severnej Afriky vrátane Alžírska, pretože tamojšie úrady odmietali prijať späť migrantov vyhostených z Francúzska.



Macron v Alžíri priznal, že počas stretnutia s prezidentom Abdalom Madžídom Tabbúnom sa o tejto "citlivej" téme diskutovalo až do neskorej noci. Obaja prezidenti sa podľa neho zhodli na tom, že je potrebné viesť boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi. To podľa Macrona zahŕňa aj "efektívnejšie" spôsoby vyhosťovania Alžírčanov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú vo Francúzsku.



Francúzsky prezident súčasne prisľúbil "oveľa flexibilnejší prístup" k poskytovaniu víz rodinám francúzsko-alžírskych občanov s dvojakým občianstvom, umelcom, športovcom a podnikateľom.



Na otázku, či s Tabbúnom hovoril aj o otázke dodržiavania ľudských práv, Macron odpovedal, že "veľmi slobodne diskutovali o všetkom", no ďalšie podrobnosti neposkytol.



Aktivisti za ľudské práva kritizujú alžírsky systém vládnutia, ktorý považuje disidentov za zločincov a neumožňuje slobodu prejavu, vysvetľuje AFP.



Macron ďalej povedal, že Francúzsko chce posilniť svoje ekonomické partnerstvo s Alžírskom, ktoré patrí medzi významných producentov zemného plynu.



Emmanuel Macron je prvým francúzskym prezidentom narodeným po vyhlásení nezávislosti Alžírska, ktoré si tento rok v marci pripomenulo 60. výročie svojej samostatnosti. Od svojho nástupu do úradu v roku 2017 navštívil túto severoafrickú krajinu už po druhý raz.