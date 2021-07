Macron: Paríž je dlžníkom Francúzskej Polynézie

Papeete 28. júla (TASR) - Francúzsko je "dlžníkom" Francúzskej Polynézie v súvislosti s jadrovými testami, ktoré Paríž uskutočnil v tejto južnej oblasti Tichého oceánu v rokoch 1966-1996. Vyhlásil to v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron počas návštevy tohto oceánskeho súostrovia, ospravedlniť sa však za to odmietol, informovala tlačová agentúra AFP.



"Prajem si len pravdu a transparentnosť," povedal Macron počas príhovoru k predstaviteľom Francúzskej Polynézie. Dodal, že obete nukleárnych testov by mali dostať lepšie odškodnenie.



"Náš národ je dlžníkom Francúzskej Polynézie. Tento dlh sa vzťahuje najmä na skúšky v rokoch 1966-1974," povedal Macron.



Dedičstvo testovania francúzskych jadrových zbraní na území Francúzskej Polynézie zostáva zdrojom hlbokej zatrpknutosti miestneho obyvateľstva, ktoré ho vníma ako dôkaz rasistických koloniálnych postojov ignorujúcich životy domorodých ľudí, píše AFP.



Obyvatelia tohto rozľahlého súostrovia, ktoré pozostáva z vyše 100 ostrovov situovaných na polceste z Mexika do Austrálie, pred Macronovou návštevou dúfali, že šéf Elyzejského paláca sa za jadrové testy ospravedlní a oznámi kompenzácie pre obete radiácie.



Predmetné jadrové skúšky boli uskutočňované v rokoch 1966-1996, keď Francúzsko vyvíjalo svoj atómový arzenál.



Francúzske úrady začiatkom júla odmietli obvinenia z toho, že Paríž zatajoval prípady týkajúce sa vystavovania miestneho obyvateľstva škodlivej radiácii.



Stalo sa tak po tom, ako francúzska investigatívna webová stránka Disclose.ngo v marci priniesla reportáž o tom, že následky jadrového spadu boli vážnejšie, než informovali príslušné orgány.



Stránka sa pritom odvolávala na odtajnené dokumenty francúzskej armády.



Od ukončenia jadrových testov v roku 1996 bolo za vystavenie žiareniu odškodnených iba 63 polynézskych civilistov, tvrdí Disclose.ngo a odhaduje, že celkovo mohlo v danej súvislosti ochorieť na leukémiu, zhubný nádor lymfatického tkaniva a iné formy rakoviny viac než 100.000 ľudí.