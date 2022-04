Macron: Plán zakázať moslimskú šatku môže vyvolať „občiansku vojnu“

Paríž 21. apríla (TASR) - Centristický francúzsky prezident Emmanuel Macron počas stredajšej televíznej predvolebnej debaty s Marine Le Penovou varoval pred rozpútaním, ak táto jeho krajne pravicová rivalka bude zvolená za hlavu štátu a zrealizuje svoje plány na zákaz nosenia moslimskej šatky na verejnosti. TASR prevzala správu od agentúry AFP.Počas debaty Le Penová potvrdila, že si stojí za svojou myšlienkou zakázať šatku, ktorú nazvala, ale zdôraznila, že nebojuje proti islamu.Macron odpovedal:povedala na adresu Macrona.dodala Le Penová.Podľa predvolebných prieskumov sa v nedeľňajšom druhom kole prezidentský volieb umiestni Le Penová za Macronom. V najnovších troch predvolebných prieskumoch z utorka sa náskok Macrona dokonca mierne zvýšil a ich výsledky naznačujú, že by súčasný prezident v druhom kole volieb mohol v priemere získať 55,83 percenta hlasov. To je o jeden percentuálny bod viac, než ukazoval priemer predvolebných prieskumov v piatok, a o tri percentuálne body viac, než naznačoval priemer piatich predvolebných prieskumov uskutočnených ešte pred prvým kolom prezidentských volieb.Kampaň pravičiarky Le Penovej však v posledných dňoch zápasí s tým, ako vysvetliť voličom jej zámer zakázať nosenie hidžábu na verejnosti. Macronovu kampaň zase ohrozuje jeho zámer zaviesť neskorších odchod do dôchodku. Agentúra Reuters upozorňuje na to, že Le Penovej postavenie môže ohroziť aj obdiv, ktorý v minulosti prejavovala k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.