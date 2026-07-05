< sekcia Zahraničie
Macron plánuje navštíviť Sýriu
Pôjde o prvú cestu hlavy štátu západnej Európy od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho lídra Bašára Asada v roku 2024.
Autor TASR
Damask 5. júla (TASR) - Sýria v nedeľu oznámila, že očakáva návštevu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Pôjde o prvú cestu hlavy štátu západnej Európy od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho lídra Bašára Asada v roku 2024, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Sýrska štátna tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na tlačový odbor prezidentskej kancelárie v Damasku uviedla, že „Macron by mal navštíviť Sýriu s cieľom prediskutovať spôsoby posilnenia bilaterálnych vzťahov a otázky spoločného záujmu“. Presný termín cesty však agentúra nešpecifikovala.
Súčasťou delegácie by mali byť aj investori a zástupcovia francúzskych firiem, čo je súčasťou úsilia o upevnenie hospodárskej spolupráce. Rozhovory sa budú venovať aj regionálnemu a medzinárodnému vývoju.
Posledným francúzskym prezidentom, ktorý krajinu navštívil, bol v roku 2009 Nicolas Sarkozy. Následne Asadova vláda v roku 2011 brutálne potlačila prodemokratické protesty, čo rozpútalo v krajine dlhotrvajúci konflikt. Ten si vyžiadal viac ako pol milióna obetí a zdevastoval sýrsku infraštruktúru a priemysel, píše AFP.
Začiatkom minulého roka sa katarský emir šejk Tamím bin Hamad Ál Thání stal vôbec prvou zahraničnou hlavou štátu, ktorá navštívila Damask po tom, čo sa k moci dostali nové úrady vedené prezidentom Ahmadom Šarom.
V januári tohto roka navštívila krajinu šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a v apríli ju nasledoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Macron je však prvou hlavou štátu Európskej únie a vysokopostaveným západným lídrom, ktorý zamieri do sýrskeho hlavného mesta. Vlani pritom v Paríži sám hostil sýrskeho prezidenta Šaru. Oznámenie o návšteve prišlo po štvrtkovom bombovom útoku v damaskej kaviarni, ktorý si vyžiadal desať obetí. Ide o najnovšiu výzvu pre nové sýrske úrady, ktoré sa snažia zjednotiť krajinu po viac než 13 rokoch občianskej vojny, dodáva francúzska agentúra.
Sýrska štátna tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na tlačový odbor prezidentskej kancelárie v Damasku uviedla, že „Macron by mal navštíviť Sýriu s cieľom prediskutovať spôsoby posilnenia bilaterálnych vzťahov a otázky spoločného záujmu“. Presný termín cesty však agentúra nešpecifikovala.
Súčasťou delegácie by mali byť aj investori a zástupcovia francúzskych firiem, čo je súčasťou úsilia o upevnenie hospodárskej spolupráce. Rozhovory sa budú venovať aj regionálnemu a medzinárodnému vývoju.
Posledným francúzskym prezidentom, ktorý krajinu navštívil, bol v roku 2009 Nicolas Sarkozy. Následne Asadova vláda v roku 2011 brutálne potlačila prodemokratické protesty, čo rozpútalo v krajine dlhotrvajúci konflikt. Ten si vyžiadal viac ako pol milióna obetí a zdevastoval sýrsku infraštruktúru a priemysel, píše AFP.
Začiatkom minulého roka sa katarský emir šejk Tamím bin Hamad Ál Thání stal vôbec prvou zahraničnou hlavou štátu, ktorá navštívila Damask po tom, čo sa k moci dostali nové úrady vedené prezidentom Ahmadom Šarom.
V januári tohto roka navštívila krajinu šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a v apríli ju nasledoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Macron je však prvou hlavou štátu Európskej únie a vysokopostaveným západným lídrom, ktorý zamieri do sýrskeho hlavného mesta. Vlani pritom v Paríži sám hostil sýrskeho prezidenta Šaru. Oznámenie o návšteve prišlo po štvrtkovom bombovom útoku v damaskej kaviarni, ktorý si vyžiadal desať obetí. Ide o najnovšiu výzvu pre nové sýrske úrady, ktoré sa snažia zjednotiť krajinu po viac než 13 rokoch občianskej vojny, dodáva francúzska agentúra.