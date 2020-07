Macron plánuje predstaviť zloženie novej vlády v pondelok

Paríž 5. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce predstaviť nový kabinet v pondelok. Pre agentúru Reuters to potvrdili dva nemenované zdroje z Elyzejského paláca.



Podľa zmienených zdrojov sa Macron a jeho nový predseda vlády Jean Castex v nedeľu stretnú v Elyzejskom paláci, aby prediskutovali podobu novej vlády.



"V tejto fáze sa počíta s novým vládnym kabinetom zloženým z približne 20 ministrov. V druhej fáze budú vymenovaní námestníci," uviedol jeden zo zdrojov.



Castexa vymenoval Macron za nového premiéra v piatok. Castex nahradil vo funkcii Édouarda Philippea, ktorý v ten istý deň podal s celou svojou vládou demisiu.



Podľa vlastných slov pripravuje prezident zmenu vládnutia, počas ktorého by sa mohol viac zamerať na sociálne alebo "zelené" témy. Takéto smerovanie by bolo vyvážením jeho prevažne stredovo-pravicovej vlády zameranej na podporu podnikateľov.