Macron plánuje referendum, chce posilniť boj proti klimatickým zmenám

Paríž 15. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron plánuje navrhnúť vyhlásenie referenda za účelom prijať v ústave zmeny, ktoré by zaviazali Francúzsko k boju proti klimatickým zmenám a ochrane životného prostredia. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



V príhovore ku Klimatickému zhromaždeniu občanov - francúzskej skupine venujúcej sa boju proti klimatickým zmenám, Macron povedal, že návrh na vyhlásenie referenda budú najprv musieť schváliť obe komory francúzskeho parlamentu.



Ukotviť v ústave spomínané záväzky vrátane návrhu, podľa ktorého by sa tzv. ekocída (zámerné ničenie životné prostredia) stala trestným činom, bolo na prvom mieste v zozname návrhov Klimatického zhromaždenia občanov predložených v júni. Skupina sa skladá zo 150 náhodne vybraných občanov, ktorých vláda poverila navrhnúť spôsoby, na základe ktorých by Francúzsko mohlo znížiť svoje emisie.



Posledné referendum sa vo Francúzsku konalo v roku 2005, keď verejnosť rozhodovala o návrhu ústavy Európskej únie. Tento návrh vtedy Francúzi odmietli, čo bolo vnímané ako ponižujúca porážka pre vtedajšieho prezidenta Jacquesa Chiraca, pripomína AFP.