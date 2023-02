Macron plánuje značné zníženie prítomnosti francúzskych síl v Afrike

Paríž 27. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok uviedol, že po rokoch bojov proti džihádistom dôjde po stiahnutí sa z Mali a Burkiny Faso k "zreteľnému zníženiu" prítomnosti francúzskych vojakov v Afrike. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Zmena nastane v nadchádzajúcich mesiacoch, keď dôjde k výraznému zníženiu počtu (vojakov) a k ich väčšej prítomnosti na základniach našich afrických partnerov," povedal Macron pred cestou po štyroch afrických krajinách.



Zámerom tejto "reorganizácie" nie je podľa Macrona stiahnutie francúzskych vojakov z územia Afriky. "Zostaneme, ale so zníženou prítomnosťou," vysvetlil. Niektoré základne by sa podľa neho stali výcvikovými akadémiami, iné "partnerskými" základňami.



Macron dodal, že sa prispôsobia menšiemu počtu francúzskeho vojenského personálu a "afrikanizácii" personálu.



V bývalých francúzskych kolóniách Mali a Burkina Faso sú po vojenských prevratoch na vzostupe protifrancúzske nálady. To viedlo aj k stiahnutiu francúzskych jednotiek z oboch krajín.



Macron sa v stredu vydá na cestu po štyroch krajinách strednej Afriky. Jeho cesta prichádza v čase, keď sa Paríž snaží čeliť narastajúcemu vplyvu Ruska a Číny v tomto regióne.



Francúzsky prezident najskôr zavíta do Gabonu, kde sa zúčastní na environmentálnom summite, ďalej do Angoly, Konžskej republiky a Konžskej demokratickej republiky (KDR), kde svoju cestu 4. marca zakončí.