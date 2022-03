Macron po Bidenových výrokoch varoval pred slovnou eskaláciou

Na archívnej snímke z 24. marca americký prezident Joe Biden. Foto: TASR/AP

Paríž 27. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval v nedeľu pred verbálnou "" situácie s Moskvou po vyjadreniach prezidenta USA Joea Bidena, ktorý ruského lídra Vladimira Putina v súvislosti s vojnou na Ukrajine nazval "". TASR prevzala správu z agentúry AFP.Macron pre stanicu France 3 podotkol, že svoju úlohu vidí v ""." upozornil.Paríž si udržal diplomatické kanály s Moskvou otvorené aj počas hromadenia jej armády na hraniciach s Ukrajinou a invázii do susedného štátu, píše AFP. Tento postoj Francúzska čelil kritike zo strany niektorých lídrov i komentátorov, Macron ho však bránil ako rozhodujúci v záujme obmedzenia škôd plynúcich z vojny.V nedeľu však Macron obvinil Putina, že sa chce vrátiť do "".Bidenove sobotňajšie vyjadrenia boli oveľa intenzívnejšie, keď počas návštevy Poľska nazval Putina "", ktorý "". Biely dom neskôr poprel, že by sa snažil o "" v Moskve, zatiaľ čo Kremeľ uviedol, že Bidenove vyjadrenia by mohli poškodiť bilaterálne vzťahy.Francúzsky prezident v nedeľu tiež uviedol, že v pondelok alebo v utorok bude telefonovať s Putinom a diskutovať o návrhu Francúzska, Grécka a Turecka na evakuáciu Ukrajincov z obliehaného prístavu Mariupol, dodáva AFP." podotkol Macron. "" dodal. Zároveň upozornil, že vzhľadom na intenzitu bojov a bombardovania v meste to "