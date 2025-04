Macron po odsúdení Le Penovej povedal, že súdnictvo je nezávislé

Paríž 2. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu - dva dni po odsúdení krajne pravicovej političky Mariny Le Penovej - členom vlády povedal, že francúzske súdnictvo je nezávislé a sudcov je potrebné chrániť. Napísala to agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného účastníka zasadnutia kabinetu. Macronovo posolstvo následne potvrdila aj hovorkyňa vlády Sophie Primasová, píše TASR.



Macron sa prvýkrát k rozsudku voči Le Penovej vyjadril na úvod zasadnutia členov kabinetu, keď podľa Primasovej pripomenul tri veci - že „súdnictvo je nezávislé, ... vyhrážky voči sudcom sú absolútne neprípustné a netolerovateľné... a právo platí rovnako pre všetkých“. Macron zároveň zdôraznil, že každý má právo na odvolanie.



Francúzsky prezident takto očividne reagoval na vyhrážky voči sudcom, ktorí odsúdili Le Penovú. Predsedníčka senátu súdu Bénédicte de Perthuis podľa zdroja AFP dostala policajnú ochranu. Vyhrážky už vyšetruje parížska prokuratúra.



Le Penová v rozhovore pre denník Le Parisien prisľúbila, že využije všetky dostupné právne prostriedky, aby mohla v prezidentských voľbách v roku 2027 kandidovať, v čom jej momentálne bráni pondelkový rozsudok. Taktiež avizovala, že má v úmysle obrátiť sa na francúzsku Ústavnú radu a Európsky súd pre ľudské práva a požiadať ich, aby rozhodli, či nie je nesúlad medzi verdiktom súdu o jej nevoliteľnosti a slobodou voličov, ktorá je zakotvená v ústave.



Marine Le Penová i ďalší bývalí a súčasní členovia vedenia strany Národné združenie (RN) boli v pondelok súdom v Paríži uznaní za vinných zo sprenevery financií Európskeho parlamentu. Politička bola odsúdená na štyri roky odňatia slobody - do väzenia však nejde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100.000 eur a dal jej päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie.



Hoci si Le Penová ponecháva mandát poslankyne za obvod Pas-de-Calais, až do budúceho rozhodnutia odvolacieho súdu nebude môcť kandidovať v žiadnych voľbách počas obdobia piatich rokov: zákaz zahŕňa prezidentské voľby v roku 2027 i nasledujúce parlamentné voľby.



Odvolací súd, na ktorý sa medzičasom obrátila, by verdikt v jej prípade mohol vyniesť v lete 2026. V prípade, že by jej odvolaniu vyhovel, zrejme by jej kandidatúre v prezidentských voľbách nič nestálo v ceste. Okrem nej odvolanie podalo aj RN a ďalší politici spoluodsúdení za spreneveru financií EP.



Bývalí i súčasní predstavitelia RN vrátane Le Penovej boli uznaní za vinných z toho, že v rokoch 2004 - 2016 vytvorili „systém sprenevery“ peňazí vyplatených Európskou úniou a určených na platy asistentov europoslancov zvolených za FN. Le Penovej tím však z týchto peňazí financoval stranícke politické aktivity. Európsky parlament odhaduje, že mu takto vznikla škoda vo výške takmer sedem miliónov eur.