Macron po prvý raz hovoril s novým lídrom Madagaskaru

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Macron v telefonickom rozhovore ponúkol Randrianirinovi „podporu Francúzska“, uviedol predstaviteľ francúzskeho prezidentského úradu pod zámienkou zachovania anonymity.

Paríž 29. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron telefonoval v sobotu po prvýkrát s armádnym plukovníkom, ktorý prevzal funkciu hlavy štátu na Madagaskare po zvrhnutí svojho predchodcu. Macron prisľúbil podporu Francúzska bývalej kolónii v jej politickom prechode. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Plukovník Michael Randrianirina prevzal moc od zvrhnutého Andryho Rajoelinu uprostred demonštrácií vedených mladými ľuďmi, ktorí protestovali proti opakovaným výpadkom elektriny a ekonomickej stagnácii v tomto ostrovnom štáte v Indickom oceáne. Randrianirina vymenoval v októbri vládu zloženú z politickej elity krajiny, čo tiež vyvolalo obavy, že po odchode exprezidenta sa budú ignorovať požiadavky mladých demonštrantov volajúcich po „novom začiatku“, píše AFP.

Macron v telefonickom rozhovore ponúkol Randrianirinovi „podporu Francúzska“, uviedol predstaviteľ francúzskeho prezidentského úradu pod zámienkou zachovania anonymity. Prezident takisto „privítal oznámenie o začatí národných konzultácií - sérii reforiem najmä v oblasti boja proti korupcii - a o organizácii volieb v primeranom časovom horizonte,“ ozrejmil predstaviteľ. Francúzsky líder tiež požiadal Randrianirinu, aby „do týchto procesov zapojil zástupcov mladých ľudí a občianskej spoločnosti a ponúkol im podporu Francúzska v spolupráci s jeho medzinárodnými partnermi,“ dodal predstaviteľ úradu.

Randrianirina bol slávnostne uvedený do prezidentského úradu v októbri 2025.
