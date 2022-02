Macron po rozhovoroch s Bidenom i Johnsonom opäť telefonoval s Putinom

Prečítajte si aj: Putin a Macron sa zhodli na diplomatickom riešení krízy okolo Ukrajiny



Tanky počas spoločného vojenského cvičenia bieloruskej a ruskej armády Spojenecké odhodlanie 2022 v bieloruskom výcvikovom priestore Obuž-Lesnovskyj 19. februára 2022. Foto: TASR/AP

Prečítajte si aj: Putin povedal Macronovi, že stiahne vojakov z Bieloruska



Americký prezident Joe Biden, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Paríž/Londýn 21. februára (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron a ruský prezident Vladimir Putin viedli v nedeľu večer znova telefonický rozhovor – už druhý počas dňa. Oznámila to francúzska prezidentská kancelária, informovali agentúry AFP a DPA.Obaja lídri absolvovali okolo poludnia takmer dvojhodinový telefonát v rámci rokovaní zameraných na zabránenie vojne na Ukrajine. Ich následný večerný rozhovor trval asi hodinu, ďalšie podrobnosti o ňom však nezverejnili.V prvom telefonáte sa Macron s Putinom podľa Elyzejského paláca zhodli na snahe o diplomatické riešenie krízy i uzavretie prímeria vo východoukrajinskom Donbase. Putin pripísal tamojšiu eskaláciu násilia Kyjevu a "provokáciam" zo strany ukrajinských síl, pričom kritizoval, že niektoré krajiny NATO dodávajú Ukrajine zbrane, čím podľa neho podnecujú Kyjev k násilnému riešeniu.Ruský prezident podľa Kremľa tiež zdôraznil, že očakáva od USA a NATO, že pristúpia so všetkou vážnosťou k požiadavkám Moskvy na poskytnutie bezpečnostných garancií a že ich odpovede na ne budúPutin Macronovi okrem toho povedal, že má v úmysle stiahnuť ruských vojakov z Bieloruska ihneď, ako sa skončia prebiehajúce rusko-bieloruské vojenské cvičenia.Francúzsky líder sa so šéfom Kremľa spojil znova večer po tom, ako absolvoval telefonáty aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, americkým prezidentom Joeom Bidenom a britským premiérom Borisom Johnsonom.Biely dom bez bližších detailov uviedol, že Biden a Macron hovorili 15 minút oKancelária britského premiéra oznámila, že Johnson reagoval na Putinove vyjadrenia z rozhovoru s Macronom ako namožnej ochoty naďalej hľadať diplomatické riešenie.Johnson a Macron sa zhodli, že Rusko i Ukrajina musia splniť všetky svoje záväzky na základe minských dohôd, pričom Putin musí ustúpiť oddoplnil Johnsonov úrad.